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Erdoğan ve Serrac İstanbul'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı Üsküdar Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nda bulunan Tersane İstanbul'daki incelemesinin ardından Üsküdar Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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