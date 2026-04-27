Emre Bol derbi sonrası çıldırdı! "O şerefsiz o hain Ederson’u...

Galatasaray, derbide Fenerbahçe’yi 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Maçın ardından yorumcular Ederson’u "ihanetle" suçlarken, Emre Bol'un "O şerefsiz o hain Ederson’u bakalım otobüse bindirecekler mi!" sözleri sosyal medyada adeta alev aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüldüğü dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde 3-0 mağlup ederek farkı açtı. Maçın ardından sarı-lacivertli camiada hedef tahtasına oturtulan isim ise sorumsuz bir kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan kaleci Ederson oldu.

DERBİDE EDERSON DEPREMİ! GALATASARAY FARKI AÇTI, FENERBAHÇE KARIŞTI!

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi net bir skorla kazanan Galatasaray, puanını 74’e yükselterek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 7’ye çıkarttı. Maç eksiği bulunan Trabzonspor ise 65 puanla takibini sürdürüyor.

"O ŞEREFSİZ, O HAİN EDERSON..."

Maçın kırılma anında kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan kaleci Ederson için sert ifadeler kullanıldı:

Emre Bol: "O şerefsiz o hain Ederson’u bakalım otobüse bindirecekler mi! Senin yaptığın ne lan! Göz göre göre kırmızı kart görmüştür, takımını satmıştır. Bakalım otobüse bindirecekler mi onu? Santraforsuz, kalecisiz anca getirebildiğin yer buraya kadardı!

Bir değil İki değil üç değil ya. Kaç defa aynı hareket yaptı. Sonra diyor ki karısına bir şeyler yazıyorlarmış. Aman işte karısı oradan cevap veriyor millete. Yok ederson un muhalif oluyormuş. Abi git ya git. Git nereye istiyorsan git.

Fenerbahçe'ye bir ekspertize soksan, önden vuruk, kanatlara baksan iki kapı değişmiş. Muhtemelen Fenerbahçe'nin ikinciliği de gitti."

İlker Yağcıoğlu: "Ederson'u bu akşam hemen yollarım. Tedesco da onunla birlikte gidebilir."

"FENERBAHÇE ARMASI BUNU HAK ETMİYOR"

Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçe ne ilk ne de son kez şampiyonluğu kaybediyor ki yıllardır olamıyor. Ben şampiyonluğun kaybedildiğine tabii ki üzülürüm. Fakat şampiyonluğun maçını İsmail Kartal'ın, 6 puan geride oynayıp 10 kişi kalan Fenerbahçe'siyle şampiyonluğu kaybetmesini isterim.

Tabii ki şampiyon olmasını isteriz ama oraya aynı ortamda gitti, rakip 6 puan önde ve aslında hepimiz kabullenmiştik. Ama bir şey vardı takımda. Geçmişe döndüğümüz zaman çok örneklerini veririm ama şu örneği veremem. Bakın 5-1 Galatasaray Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'yi yendi. Maçta Fenerbahçe'nin 6-7 tane net pozisyonu vardı. Tarihe geçecek bir skorla bitti. Ben 3-0'dan 4-3'ler vesaire 4-1 onlara falan girmeyeceğim daha.

Bizim amblemimiz bunu hak etmiyor."

"TEDESCO BİR HOKKABAZ..."

Ahmet Çakar: "Galatasaray bu işi bitirdi. İki tane Brezilyalı bir de Aksaray'da toplanmış Cherif, Fenerbahçe'yi satmışlardır. Penaltıyı atsa bütün oyun değişecekken değişmedi. Ederson bile isteye kendini attırmıştır.

Tedesco bir hokkabaz, hakaret olarak söylemiyorum. İlk 10 dakika dışında Fenerbahçe'nin öndeki oyuncularını gördünüz mü? Aradaki kadro kalitesi kendini gösterdi, özellikle ofansif anlamda. Cherif'e 22 milyon euronun adı soygundur."