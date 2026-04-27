Bilerek mi kırmızı kart gördü? Ederson hakkında olay yaratan iddia

Fenerbahçe’de kaleci Ederson, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gördü. Sinan Engin maç sonunda yaptığı konuşmada Ederson'un bilerek atıldığını iddia etti.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşırken derbiyi 10 kişi tamamladı. Hakem Yasin Kol, 60. dakikada sarı-kırmızılılar lehine penaltı noktasını gösterirken kaleci Ederson, itirazları sonucu sarı kart gördü. Mücadelenin 23. dakikasından da sarı kartı bulunan Brezilyalı kaleci kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

"BİLEREK KIRMIZI KART GÖRDÜ"

Sinan Engin, "Ederson'un yaptığı affedilir bir şey değil. Ederson bilerek kırmızı gördü ve Fenerbahçe'yi sattı. Önümüzdeki sezon da takımda kalacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe yönetimi oturup oyuncuyla anlaşacaktır. İsteyerek ve bilerek kırmızı kart gördü." dedi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERİYOR

Ederson'un gördüğü kırmızı karta Fenerbahçeli taraftarlar da yoğun tepki gösteriyor.

