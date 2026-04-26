Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye tebrik

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1’de Fenerbahçe İstanbul Jet, finalde Galatasaray Fuzul’u 61-57 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Avrupa Kupası 3’te ise Beşiktaş Tüpraş, Deportivo Amivel’i mağlup ederek kupayı kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her iki takımın oyuncularını ve teknik heyetlerini tebrik etti.

ekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1’de Galatasaray Fuzul'u finalde 61-57 yenen Fenerbahçe İstanbul Jet şampiyon oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 1 şampiyonu olan Fenerbahçe Jet Takımı'nı tebrik etti.

Başkan Erdoğan tebrik mesajında, "Tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 1 Şampiyonu olan Fenerbahçe İstanbul Jet Takımımızı, oyuncularını, teknik heyetini ve tüm Fenerbahce camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

pic.twitter.com/HQxUUhcl4t — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2026

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'te Beşiktaş Tüpraş, İspanyol ekibi Deportivo Amivel'i 106-99 yenerek şampiyon oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tekerlekli sandalye basketbol branşında Eurocup 3 şampiyonu olan Beşiktaş’ı tebrik etti.

Başkan Erdoğan tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 3 Şampiyonu olan Beşiktaş takımımızı, oyuncularını, teknik heyetini ve tüm Besiktas camiasını gönülden tebrik ediyorum."