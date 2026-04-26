Trump’tan suikast girişimi sonrası yeni talimat

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’ndeki suikast girişiminin ardından Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Beyaz Saray yerleşkesine inşa edilmesi planlanan “süper korunaklı balo salonu” projesinin hızlandırılması talimatını verdi.

Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'ndeki suikast girişiminden sağ kurtulan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yeni kararını duyurdu.

"BALO SALONU OLSAYDI BU OLAY YAŞANMAZDI"

Yaşanan dehşeti, Beyaz Saray yerleşkesine inşa ettirdiği tartışmalı "süper korunaklı balo salonu" projesi için bir gerekçe olarak sunan Trump, inşaatın hızlandırılması talimatını verdi. 

Washington Hilton gibi dış mekanların artık güvenli olmadığını da ileri süren ABD Başkanı şunları dedi:

"Geçtiğimiz gece yaşananlar ordumuzun, Gizli Servis'in ve son 150 yıldır görev yapan tüm başkanların neden Beyaz Saray yerleşkesinde büyük, güvenli ve korunaklı bir balo salonu inşa edilmesini talep ettiklerinin açık bir göstergesidir. Bu olay, askeri düzeyde gizliliğe sahip balo salonu mevcut olsaydı asla yaşanmazdı."

Yeni projenin sadece lüks bir mekan değil, adeta bir sığınak olduğunu ima eden Trump, salonun "dünyanın en güvenli binası" olan Beyaz Saray'ın kapıları ardında yer alacağını hatırlattı: 

"Estetik duruşu ne kadar göz alıcı olsa da, yapı en ileri seviye güvenlik protokolleriyle donatıldı. Mimari tasarımda, yetkisiz kişilerin sızabileceği tüm boşluklar kapatılarak üst katlarda tam koruma kalkanı oluşturuldu"

İnşaat projesine karşı açılan davaları "saçma" olarak nitelendiren Trump, davayı açan sivil vatandaşı hedef alarak yargıya "davayı düşürün" çağrısında bulundu:

"Bu dava, köpeğini gezdiren bir kadın tarafından açılmıştır ve hiçbir hukuki dayanağı yok. Derhal düşürülmelidir. Hiçbir şey bu inşa sürecine engel olmamalı. Proje bütçe dahilinde ilerlemekte ve planlanandan önemli ölçüde önde."

İsrail’den ateşkes sonrası yeni saldırı mesajı! Netanyahu yine tehditler savurdu
