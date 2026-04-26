Mehmet Metiner'den özeleştiri: Notayı yayımlamakla hata ettim

AK Partili Mehmet Metiner, ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunun reddedilmesiyle ilgili Saygı Öztürk'e konuşarak, "Dışişleri Bakanlığı’nın ABD Büyükelçiliği’ne gönderdiği notayı yayımlamakla hata ettim. Hatta bunun konuşulmasından bile rahatsız oluyorum. Nota verilmesi eski, yeni vekiller için uygulanan bir sistem. " dedi.

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, ABD Büyükelçiliği'ne vize başvurusunda bulunmuş, ancak Dışişleri Bakanlığı'nın notasıyla birlikte yaptığı başvuru reddedilmişti.

"KONUŞULMASINDAN BİLE RAHATSIZ OLUYORUM"

Bakanlığın gönderdiği notayı sosyal medya hesabından önce paylaşıp sonra silen Metiner, "Dışişleri Bakanlığı’nın ABD Büyükelçiliği’ne gönderdiği notayı yayımlamakla hata ettim. Hatta bunun konuşulmasından bile rahatsız oluyorum. Nota verilmesi eski, yeni vekiller için uygulanan bir sistem. Başvurduk, reddettiler" dedi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Dışişleri Bakanlığı'nın Metiner için ABD Büyükelçiliği'ne nota göndermesi olayını köşesine taşıdı.

Dışişleri'nin notasında yer alan ifadeler eleştirilmişti.

Öztürk, bu ifadelerin bürokratik dilde normal olduğunu belirterek, "Halen merkezde bulunan deneyimli büyükelçi ve daha önce Atina, Yeni Delhi, Lizbon Büyükelçiliği görevlerinde bulunmuş emekli büyükelçimizle konuştuğumda, bu ifadelerde asla yadırganacak bir şey bulunmadığını söylediler. Notanın dilinin hep böyle olduğunu vurguladılar" diye yazdı.

"NOTAYI YAYIMLAMAKLA HATA ETTİM"

Mehmet Metiner ise kendisi için ABD Büyükelçiliği'ne verilen notayı sosyal medya hesabından paylaşıp daha sonra silmesiyle ilgili Öztürk'e konuştu.

Metiner, “Kaçmak isteyen birisi eleştirdiği ABD’ye kaçar mı? Ayrıca niçin kaçayım? Suç mu işledim? Ama, Dışişleri Bakanlığı’nın ABD Büyükelçiliği’ne gönderdiği notayı yayımlamakla hata ettim. Hatta bunun konuşulmasından bile rahatsız oluyorum. Nota verilmesi eski, yeni vekiller için uygulanan bir sistem. Başvurduk, reddettiler" dedi.

ABD Büyükelçiliği'ne bir ay önce gideceğini ancak biletini ertelediği için Dışişleri Bakanlığı notasının sanki başvurudan sonra gönderilmiş gibi algılandığını kaydeden Metiner, "İlk defa başvurum reddedildi. Daha önce reddedildikten sonra Dışişlerimiz devreye girip böyle bir yazı yazmış değil" diye konuştu.