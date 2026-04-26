İstanbul’da barajlar yüzde 71'e yükseldi

İstanbul’da kurak geçen kış aylarının ardından barajlardaki su seviyesi toparlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) açıkladığı güncel verilere göre, kent genelinde baraj doluluk oranı yüzde 71,08’e ulaştı.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 94.09 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 36.23 ile Istrancalar Barajı oldu.

İstanbul'da güncel baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 67.38

• Büyükçekmece Barajı yüzde 57.02

• Darlık Barajı yüzde 87.81



• Elmalı Barajı yüzde 92.21

• Istrancalar Barajı yüzde 36.23

• Kazandere Barajı yüzde 60.47

• Pabuçdere Barajı yüzde 60.63

• Sazlıdere Barajı yüzde 46.05

• Terkos Barajı yüzde 58.03

• Ömerli Barajı yüzde 94.09