Gazze'de 57 hasta, İsrail kısıtlamaları altındaki Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere yola çıktı

Gazze Şeridi'ndeki 57 hasta ve yaralı, tedavi görmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere yola çıktı.

İsrail'in tedavi için Gazze Şeridi'nin dışına çıkmayı bekleyen hasta ve yaralıların geçişi için Refah Sınır Kapısı'nda uyguladığı ağır kısıtlamaların gölgesinde, sınırlı sayıda bir grubun daha bölgeden ayrılma süreci uluslararası ve bölgesel kurumlarla koordinasyonlu şekilde yürütülüyor.

Gazze Şeridi'nden 57'si hasta 81'i refakatçi toplam 138 Filistinli, Refah Sınır Kapısından tahliye için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koordinasyonunda yola çıktı.

Filistinli hasta ve refakatçileri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Filistin Kızılayına ait sahra hastanesinde toplandıktan sonra ambulanslar ve otobüslerle Refah Sınır Kapısı'na nakledildi.

Bölgeden ayrılan Filistinliler ile geride kalan yakınları arasında duygusal anlar yaşandı. Aileler gözyaşları içinde birbirine sarılarak vedalaştı.

İsrail saldırılarında sağlık sektörünün ağır darbe aldığı Gazze’de devam eden saldırılar ve sağlık altyapısındaki yetersizlikler nedeniyle ağır yaralı ve kronik hastaların tedavi için Gazze dışına sevk edilmesi gerekiyor.

Filistin Kızılayının 19 Nisan yaptığı açıklamaya göre, Refah Sınır Kapısı'nın kısıtlı olarak açıldığı 2 Şubat'tan bu yana yalnızca 700 yaralı tedavi için Gazze dışına çıkabildi. Tedavi için Gazze dışına çıkmayı bekleyen 18 bin yaralı ve hasta bulunuyor.