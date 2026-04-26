MHP Dalaman İlçe Başkanı istifa etti, yönetim feshedildi

MHP Dalaman İlçe Başkanı Fatih Avcı görevinden istifa ederken, Muğla İl Başkanlığı ilçe yönetiminin feshedildiğini ve yeni teşkilatlanma sürecinin başlatılacağını açıkladı.

MHP Dalaman İlçe Başkanı Fatih Avcı görevinden istifa etti. İstifanın ardından MHP Muğla İl Başkanlığı, Dalaman İlçe Yönetim Kurulu’nun feshedildiğini duyurdu.

Fatih Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevini artan iş yoğunluğu nedeniyle bıraktığını belirtti. Açıklamasında teşkilat mensuplarına ve hemşehrilerine teşekkür eden Avcı, görev süresince birlikte çalıştığı herkesten helallik istedi. Avcı ayrıca, “Liderimiz Devlet Bahçeli’nin izinde, kutlu davamıza bağlılığım sürecektir” ifadelerini kullandı.

YÖNETİM FESHEDİLDİ

MHP Muğla İl Başkanlığı da yaptığı açıklamada, Avcı’nın istifasının ardından Dalaman İlçe Yönetim Kurulu’nun feshedildiğini belirterek, bugüne kadar yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür edildiğini ve yeni teşkilatlanma sürecinin kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Parti, 17 Nisan’da Muğla İl Teşkilatı’nı da feshederek yerine Emrah Oltulu’yu il başkanı olarak atamıştı.

