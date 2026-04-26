Macron’dan Trump saldırısına tepki: Şiddetin demokraside yeri yoktur

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Washington D.C.’de ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı program sırasında meydana gelen silahlı saldırıyı kınadı. Macron, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek Trump’a destek mesajı verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Washington, D.C.’de ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in de katıldığı bir program sırasında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı sert bir dille kınayarak şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece ABD Başkanı'na yönelik silahlı saldırı kabul edilemez. Şiddetin demokraside yeri yoktur. Donald Trump'a tam desteğimi sunuyorum"

“DEMOKRATİK DEĞERLERE VURGU”

Fransa Cumhurbaşkanı, açıklamasında şiddetin demokratik sistemlerde yeri olmadığını vurgulayarak, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu belirtti. Macron’un mesajı, uluslararası düzeyde saldırıya yönelik verilen tepkiler arasında yer aldı.