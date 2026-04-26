Lübnan'dan fırlatılan İHA'lar nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

Lübnan'daki Hizbullah tarafından fırlatılan üç insansız hava aracı (İHA) nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Celile bölgesinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi.

Açıklamada, Lübnan’dan fırlatılan üç İHA'nın İsrail hava sahasına ulaşmadan düşürüldüğü öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermişti. Bunun üzerine İsrail ordusu Lübnan'ın Bazuriyye ve Semmaiye, Hırbet Silm, Sultaniyye, Hadasa ve Zebkin beldelerine hava saldırıları gerçekleştirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.​​​​​​​

İstanbul’da barajlar yüzde 71'e yükseldi
İstanbul’da barajlar yüzde 71'e yükseldi
MHP Dalaman İlçe Başkanı istifa etti, yönetim feshedildi
MHP Dalaman İlçe Başkanı istifa etti, yönetim feshedildi
45 yıl sonra aynı otel! ABD Başkanı Reagan da orada vurulmuştu
45 yıl sonra aynı otel! ABD Başkanı Reagan da orada vurulmuştu
Macron’dan Trump saldırısına tepki: Şiddetin demokraside yeri yoktur
Macron’dan Trump saldırısına tepki: Şiddetin demokraside yeri yoktur
AK Parti'nin İstanbul'da esnaf ve vatandaş buluşmaları
AK Parti'nin İstanbul'da esnaf ve vatandaş buluşmaları
Hakkari'de dereye düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı
Hakkari'de dereye düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı
Fenerbahçe yönetiminden derbi öncesi taraftarlarına jest
Fenerbahçe yönetiminden derbi öncesi taraftarlarına jest
İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti
Hakan Fidan, ABD'li arabulucularla görüştü
Hakan Fidan, ABD'li arabulucularla görüştü
Türkiye Emekliler Derneği'nden ek ödeme oranlarının yüzde 10'a yükseltilmesi çağrısı
Türkiye Emekliler Derneği'nden ek ödeme oranlarının yüzde 10'a yükseltilmesi çağrısı
İran'dan çarpıcı Hürmüz açıklaması Devrim Rehberi’nin talimatı da bu yönde
İran'dan çarpıcı Hürmüz açıklaması Devrim Rehberi’nin talimatı da bu yönde
Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu