AK Parti 25. yıl dönümüne hazırlanıyor: “Huzur" ve "istikrar" vurgusu

AK Parti, 25. yıl dönümünü için hazırlıklara başladı. Kampanyanın ana temasını "huzur" ve "istikrar" vurgusu oluşturulacak. Burada verilecek mesajlar gelecek seçimin kampanyasının da temeli olacak

“HUZUR” VE “İSTİKRAR” ANA TEMA OLACAK

AK Parti’de kuruluş yıl dönümü kampanyasının ana teması için “çeyrek asır” merkeze alınacak. Önceki dönemde öne çıkan “Türkiye Yüzyılı” söylemi güncellenecek ve yeni bir çerçeve oluşturulacak. “Huzur” ve “istikrar” ise kampanyanın ana teması olacak. Bölgesel gelişmeler ve güvenlik riskleri dikkate alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Bölgedeki savaş ve belirsizlik ortamında Türkiye’yi bir huzur ve istikrar adası olarak koruyan lider” vurgusu yapılacak.

GENİŞ KATILIMLI ORGANİZASYONLAR DÜZENLENECEK

AK Parti’nin 25. yıl kampanyasında şehir bazlı etkinlikler, teşkilatın yapacağı geniş katılımlı organizasyonlar düzenlenecek. Dijital mecralara yönelik özel içerikler de hazırlanacak.

AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılına denk gelen 2026'nın, gelecek seçim kampanyasının ana ekseni olarak konumlandırılması planlanıyor. Seçim takvimine göre Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Mayıs 2028'de yapılması gerekiyor. 2027 sonbaharına çekilme olasılığı üzerinde de duruluyor.