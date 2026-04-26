Erdoğan'dan Trump'a saldırı girişimi için ilk yorum: Kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde uğradığı silahlı saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Erdoğan, Beyaz Saray Muhabirleri yemeğindeki silahlı saldırı girişimini kınadı. ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump başta olmak üzere kimsenin yaralanmamış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demokrasilerde mücadelenin fikirle yapılması gerektiğini vurguladı ve şiddetin hiçbir türlüsüne yer olmadığını belirtti.

Başkan Trump'a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.