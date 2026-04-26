Bingöl sarsıntısı sonrası Naci Görür’den korkutan tahmin: "Büyük bir depremi tetikleyebilir"

AFAD verilerine göre Bingöl Yedisu’da, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen 4,4 büyüklüğündeki sarsıntı, bölgede korku yaratsa da can kaybına yol açmadı. Deprem sonrası bilim dünyasından gelen zıt açıklamalar ise dikkat çekti. Prof. Dr. Naci Görür, bu hareketliliğin "büyük bir depremi tetikleyebileceği" uyarısıyla tehlikeye işaret ederken; Prof. Dr. Osman Bektaş, benzer sarsıntıların tek başına büyük bir felaketin kesin habercisi sayılamayacağını savunarak daha temkinli bir duruş sergiledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak bölge sakinleri deprem sonrası ne olacağını merak ediyor.

Uzman isimler ise deprem sonrası açıklamalar yapmaya başladı.

GÖRÜR: ÇOK TEHLİKELİ VE DEPREM BEKLEDİĞİMİZ YER

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür X hesabı üzerinden ‘büyük depremi’ işaret ederek, “Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı” dedi.

BEKTAŞ: BÜYÜK DEPREM ZAMANI ÖNGÖRÜLEMEZ

Prof. Dr. Osman Bektaş ise Naci Görür’e göre daha ılımlı paylaşımda bulunarak, şunları söyledi:

“4,4 YEDİSU DEPREMİ Tek başına “büyük deprem habercisi” değildir. Kuzey Anadolu Fayı’nda bu tür sarsıntılar çoğunlukla lokal gerilim boşalmalarıdır. GNSS ve InSAR defornasyon verileri ana gerilme birikiminin sürdüğünü gösterir; Tekil olaylarla büyük deprem zamanı öngörülemez.”

