Meclis gündeminde bu hafta hangi konular var?

TBMM’de aidat ve afetzede mesaisi: Meclis Genel Kurulu, site yönetimlerinin keyfi aidat artışlarını sınırlayan ve onaysız bütçelerde artışı "yeniden değerleme oranı" ile sabitleyen teklifi görüşecek. Düzenleme aynı zamanda 6 Şubat depremzedelerine verilen hibe ve kredileri haciz kıskacından kurtarmayı hedefliyor.

Abone ol

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada toplumun farklı kesimlerini yakından ilgilendiren önemli yasal düzenlemeleri ve araştırma komisyonu faaliyetlerini gündemine alıyor. Meclis Genel Kurulu’nun öncelikli maddeleri arasında site aidatlarındaki fahiş artışların engellenmesi ve depremzedelerin mali haklarının korunması yer alıyor.

SİTE AİDATLARINA "YENİDEN DEĞERLEME ORANI" SINIRI

Meclis Genel Kurulu, bu hafta Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifini masaya yatıracak. Düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri, site yönetimlerinin aidat belirleme yetkisine getirilen kısıtlama oldu. Yeni düzenlemeyle birlikte:

Site yönetimlerinin keyfi aidat artışı yapmasının önüne geçilecek.

Tüm gider kalemlerinin şeffaf bir şekilde site sakinlerinin onayına sunulması zorunlu hale getirilecek.

Hukuken onaylanmış bir site bütçesinin bulunmadığı durumlarda, aidat zammı yeniden değerleme oranını geçemeyecek.

AFETZEDE DESTEKLERİNE HACİZ KALKANI VE BETON CEZASI

Görüşülecek teklif, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara yönelik önemli mali güvenceler de içeriyor. Düzenleme kapsamında, afetzedelere verilen hibe ve kredilerin haczedilmesi yasaklanarak, bu kaynakların banka veya icra işlemleri karşısında korunması sağlanacak.

Yapı güvenliğini artırmaya yönelik bir diğer madde ise hazır beton sektörünü ilgilendiriyor. Ruhsatsız veya izinsiz inşaat projelerine hazır beton sağlayan işletmelere 500 bin lira idari para cezası uygulanması öngörülüyor. Bu adımın, denetimsiz yapılaşmayı engellemede caydırıcı bir rol oynaması hedefleniyor.

OKUL SALDIRILARI VE DİJİTAL RİSKLER MERCEK ALTINDA

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarını incelemek amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonu, bu hafta ilk toplantısını gerçekleştirecek. 22 üyeden oluşan komisyonun gündemi oldukça yoğun:

İlk aşamada komisyonun yönetim kadrosu seçilecek.

Süreç kapsamında dinlenecek isimler ve ilgili kurumlar netleştirilecek.

Komisyon sadece fiziksel saldırıları değil, çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskleri de analiz edecek. İncelemelerin sonunda, okullarda ve dijital dünyada alınması gereken güvenlik tedbirleri bir rapor halinde sunulacak.

SİYASİ PARTİLERİN GRUP TOPLANTILARI

Meclis’te yasama faaliyetlerinin yanı sıra siyasi hareketlilik de devam edecek. Siyasi partilerin haftalık grup toplantıları gerçekleştirilirken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çarşamba günü AK Parti grup toplantısında kürsüye çıkarak gündeme dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.