Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligin son 2 haftasında Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan bordo-mavili takım, Konya deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.
Bordo-mavililerde Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Uzun süreli tedavisi tamamlanan Visca'nın ise hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.