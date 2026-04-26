Dev derbiye saatler kala yeni kriz

Trendyol Süper Lig'de şampiyonu büyük ölçüde belirleyecek olan kritik Galatasaray - Fenerbahçe derbisine saatler kala saha dışında yeni bir kriz patlak verdi. Hakem ataması ve Osimhen'in alçısıyla gerilen ipler, Fenerbahçe yönetiminin "loca" talebine Galatasaray'dan gelen ret yanıtıyla tamamen koptu.

Süper Lig'de nefesler tutuldu, gözler bu akşam RAMS Park'ta oynanacak olan dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Ancak ligin bitimine sadece 4 hafta kala oynanacak bu hayati karşılaşma öncesinde, iki ezeli rakip arasındaki yeşil saha rekabeti yerini yönetimler arası krizlere bıraktı.

"SİZ BİZE VERMEDİNİZ" RESTİ: LOCA KRİZİ

Derbi öncesi yaşanan son gerilim, RAMS Park'taki yerleşim planı üzerinden çıktı. Gazeteci İbrahim Seten'in aktardığına göre, maçı stadyumda takip etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'dan 16 kişilik bir loca talep etti.

Ancak ev sahibi Galatasaray yönetimi, sarı-lacivertli kulübün bu talebini geri çevirdi. Sarı-kırmızılı yetkililerin, bu ret kararına gerekçe olarak Kadıköy'de oynanan ilk yarıdaki maçı işaret ederek, "Siz de bizim yönetimimize loca tahsis etmediniz" diyerek misilleme yaptığı öğrenildi.

OSİMHEN'İN ALÇISI İÇİN KARARI YASİN KOL VERECEK

Loca krizinin yanı sıra, derbinin bir diğer tartışma konusu ise Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in durumu. Hatırlanacağı üzere Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında kolu kırılan ve bir süre sahalardan uzak kalan yıldız oyuncu, tedavisi kapsamında koluna takılan sert, özel bir alçıyla sahalara dönmüştü.

Fenerbahçe yönetimi, bu sert koruyucunun ikili mücadelelerde kendi oyuncularının sağlığını tehdit edebileceği gerekçesiyle hafta içi TFF'ye resmi başvuruda bulunarak Osimhen'in bu alçıyla oynamasına itiraz etmişti. TFF ise konuyla ilgili son noktayı koyarak, kararın maç öncesi yapılacak kontrollerin ardından karşılaşmanın hakemi Yasin Kol tarafından verileceğini duyurdu.

GALATASARAY'IN "YASİN KOL" BOYKOTU

Maçın ve Osimhen'in kaderini belirleyecek olan Hakem Yasin Kol ismi, derbinin en büyük tartışma maddesi konumunda. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, FIFA kokartı bulunmayan ve önceki yönetimleri tartışmalı olan Yasin Kol'un bu denli kritik bir maça atanmasına çok sert tepki göstermişti.

Yasin Kol atamasını "sinir uçlarımızla oynuyorlar" şeklinde değerlendiren Galatasaray yönetimi, hafta içinde aldığı flaş bir kararla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile olan tüm ilişkilerini askıya aldığını açıklamıştı.

ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ BU AKŞAM ÇÖZÜLEBİLİR

Saha dışındaki tüm bu satranç hamleleri ve krizlerin gölgesinde, bu akşam RAMS Park'ta çıkılacak olan 90 dakika hayati bir öneme sahip.

Süper Lig'de 30. hafta itibarıyla lider Galatasaray 71 puanla zirvede yer alırken, en yakın takipçisi Fenerbahçe 67 puanla rakibini izliyor. Ligin bitimine sadece 4 maç kala oynanacak bu kritik mücadeleyi Galatasaray'ın kazanması halinde puan farkı 7'ye çıkacak ve sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda dev bir adım atmış olacak. Fenerbahçe'nin olası bir galibiyetinde ise puan farkı 1'e inecek ve zirve yarışı son haftalara kadar alev alev yanmaya devam edecek.