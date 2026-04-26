Uraloğlu Ankara-Sivas YHT Hattı'nda üç yılda taşınan yolcu sayısını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Nisan 2023'te açılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın, üç yılda 2 milyon 356 bin 815 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Abone ol

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu hattın 27 Nisan 2023'te yolcu taşımacılığına başladığını belirtti.

Hatta günde karşılıklı ikişer sefer gerçekleştirildiğini kaydeden Uraloğlu, "Ankara-Sivas Hattı'mız ile açıldığı günden bu yana 2 milyon 356 bin 815 yolcumuza YHT hızı ve konforuyla hizmet verdik." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 405 kilometre uzunluğundaki hatta, 66,1 kilometrelik 49 tünel ve 27,4 kilometrelik 49 viyadük inşa ederek zorlu coğrafi koşullarda büyük bir mühendislik başarısına imza attıklarını, hat boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni ve Yıldızeli istasyonlarının bulunduğunu bildirdi.

İstanbul-Sivas Hattı 1 milyonun üzerinde yolcu taşıdı

Hattın açılmasından 1 yıl sonra 4 Mayıs 2024 itibarıyla İstanbul-Sivas arasında aktarmasız seferlerin de başladığını anımsatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul-Sivas aktarmasız seferleri günde bir geliş bir gidiş olmak üzere toplam iki sefer olarak gerçekleştiriliyor. YHT'ler, Sivas-İstanbul arasında Yıldızeli, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye, İzmit, Pendik ve Söğütlüçeşme'de duruyor. Bu hattımızda da bugüne kadar toplam 1 milyon 140 bin 577 yolcumuz seyahat etti."

Uraloğlu, YHT ağını sadece doğrudan hatlarla değil, kombine taşımacılık yöntemiyle de büyüttüklerini vurgulayarak, 25 Ekim 2024 itibarıyla Tokat'tan Yıldızeli İstasyonu'na otobüs aktarmasıyla bağlantı sağladıklarını bildirdi.

Tokat-Ankara arasında günde karşılıklı 4, Tokat-İstanbul arasında ise günde karşılıklı iki sefer olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştirildiğini ifade eden Uraloğlu, Sivas-Malatya Bölgesel Treni ile İstanbul-Malatya arasında YHT bağlantılı kombine taşımacılığı da devreye aldıklarını belirtti.