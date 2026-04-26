BIST 14.409
DOLAR 45,01
EURO 52,81
ALTIN 6.815,04
HABER /  GÜNCEL

Azerbaycan'dan, New York Belediye Başkanı Mamdani'nin Karabağ açıklamasına tepki

Azerbaycan'dan, New York Belediye Başkanı Mamdani'nin Karabağ açıklamasına tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin 1915 olaylarına ilişkin paylaşımına tepki göstererek, "kışkırtıcı ve gerçeği yansıtmayan" nitelikte olan paylaşımı reddettiklerini duyurdu.

Abone ol

Hacızade, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından New York Belediye Başkanı Mamdani'nin Türkiye ve Azerbaycan'ı suçlayan açıklamalarına yanıt verdi.

Mamdani'nin paylaşımının "kışkırtıcı ve gerçeği" yansıtmayan nitelikte olduğunu belirten Hacızade, kamuoyunda tanınan kişilerin sorumlu davranması ve yanlış bilgi yaymaktan kaçınması gerektiğini kaydetti.

Hacızade, Mamdani'nin paylaşımını reddettiklerini belirterek, söz konusu ifadelerin bölgenin tarihi ve mevcut gerçeklerine ilişkin bilgi eksikliğini ortaya koyduğunu ve siyasi anlatılar doğrultusunda gerçekleri çarpıttığı değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın 2020'de uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda uluslararası alanda tanınan egemen toprakları içinde hareket ettiğini hatırlatan Hacızade, Karabağ'daki Ermeni nüfusa entegrasyon, eşit haklar ve güvenlik güvenceleri sunulduğunu, dolayısıyla "sürgün" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hacızade, Ermenistan'ın işgali döneminde yüz binlerce Azerbaycanlıya karşı etnik temizlik ve katliamlar yapıldığını, ayrıca kültürel ve dini mirasın tahrip edildiğini görmezden gelen tek taraflı yaklaşımların endişe verici olduğunu ifade ederek Mamdani'nin açıklamalarının kabul edilemez olduğunu ve gecikmeksizin geri çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Mamdani, 1915 olaylarının yıl dönümüne ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan ve Türkiye'yi "Karabağ'daki Ermeni nüfusa saldırmakla" suçlamış ve Ermenilerin bölgeden "sürüldüğünü" iddia etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İran basını: Arakçi yeniden İslamabad’a gidecek
İran basını: Arakçi yeniden İslamabad’a gidecek
İstanbul'da yakalandı! Hint baronun uyuşturucu ağı deşifre oldu
İstanbul'da yakalandı! Hint baronun uyuşturucu ağı deşifre oldu
Bingöl'de deprem meydana geldi AFAD büyüklüğünü açıkladı
Bingöl'de deprem meydana geldi AFAD büyüklüğünü açıkladı
Uşak'ta aile içi şiddet ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı
Uşak'ta aile içi şiddet ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı
Premier Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor Arsenal 1-0 kazandı
Premier Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor Arsenal 1-0 kazandı
Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 400 bin lira ceza
Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 400 bin lira ceza
Bolu'da vahşet! Anne 2 aylık bebeğini öldürdü
Bolu'da vahşet! Anne 2 aylık bebeğini öldürdü
Kolombiya'da bombalı saldırıda 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Kolombiya'da bombalı saldırıda 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Trump'ın katıldığı yemekte silahlı saldırı Trump'ı apar topar salondan çıkardılar
Trump'ın katıldığı yemekte silahlı saldırı Trump'ı apar topar salondan çıkardılar
Bakan Gürlek, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı adaylarına başarı diledi
Bakan Gürlek, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı adaylarına başarı diledi
Türkiye, Mali'de meydana gelen terör saldırılarını kınadı
Türkiye, Mali'de meydana gelen terör saldırılarını kınadı
Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü mesajı
Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü mesajı