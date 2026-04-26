Market yolunda kilitlenen dizlere Medipol'den robotik dokunuş! 4 saatte ayağa kalktı

Yıllardır süren diz ağrıları nedeniyle markete gitmek, merdiven çıkmak hatta uykudan uyanmak bile 68 yaşındaki Nevin Kubali için bir kabusa dönüşmüştü. “Dizim kilitleniyor, kendimi eve zor atıyordum” diyen Kubali’nin hayatı, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde uygulanan robotik cerrahi yöntemiyle bir günde değişti.

Abone ol

İleri derece diz kireçlenmesi nedeniyle merdiven çıkamaz hale gelen 68 yaşındaki Nevin Kubali, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde gerçekleştirilen robotik diz protezi ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Operasyondan sadece 4 saat sonra ayağa kalkıp yürümeye başlayan Kubali’nin hikâyesi, robotik teknolojinin sağladığı hızlı iyileşme sürecini gözler önüne serdi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yüksel, “Kişiye özel planlama sayesinde hastalarımız ameliyat günü mobilize olabiliyor” dedi.

SON EVRE KİREÇLENMEYE ROBOTİK NEŞTER

Hastanın ileri derecede son evre diz kireçlenmesi yani gonartroz nedeniyle kendilerine başvurduğunu söyleyen Prof. Dr. Yüksel, “Hastamız merdiven inip çıkmakta, uzun süre yürümekte, eğilmekte ve çömelmekte ciddi zorluk yaşıyordu. Ağrıları artık uykusunu bölecek seviyeye ulaşmıştı. Yaptığımız muayene ve görüntüleme sonrasında hastamıza diz protezi önerdik” ifadelerini kullandı.

1 SAATLİK AMELİYAT, 4 SAAT SONRA İLK ADIM

Robotik diz protezinin önemli avantajlar sunduğunu belirten Prof. Yüksel, “Yumuşak doku hasarı daha az oluyor, kemik kesileri çok daha minimal düzeyde kalıyor. Bu nedenle ameliyat sonrası erken dönemde ağrı daha az hissediliyor ve hastalar daha hızlı mobilize olabiliyor. Nevin hanım da ameliyat sonrası 4’üncü saatte rahat şekilde yürümeye başladı ve operasyonu yaklaşık 1 saatte tamamladık” şeklinde konuştu.

HAZIR KIYAFET DEĞİL, KİŞİYE ÖZEL TERZİ İŞİ GİBİ

Robotik cerrahinin kişiye özel planlama imkânı sunduğunu vurgulayan Prof. Yüksel, “Bunu günlük hayattan örneklemek gerekirse hazır kıyafet yerine kişiye özel dikilmiş elbise gibi düşünebiliriz. Hastanın kemik yapısına, açısına ve anatomisine uygun protez uygulanabiliyor. Önümüzdeki yıllarda robotik diz ve kalça protezleri daha da yaygınlaşacak” dedi.

“MARKETTEN EVE ZOR DÖNÜYORDUM, ŞİMDİ YÜRÜYORUM”

68 yaşındaki Nevin Kubali ise ameliyat öncesinde günlük hayatının ciddi şekilde etkilendiğini anlatarak, “Markete gidip eve kendimi zor atıyordum. Merdivenleri tek tek çıkıyordum. Bazen dizim kitleniyordu. Ameliyatım çok güzel geçti, hiç anlamadım bile. Saat 11’de çıktım, saat 4 gibi yürümeye başladım. Hocamızdan çok memnunum” ifadelerini kullandı.