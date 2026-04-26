45 yıl sonra aynı otel! ABD Başkanı Reagan da orada vurulmuştu

ABD Başkanı Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı girişiminin yaşandığı otelde 45 yıl önce bir başka ABD Başkanı suikast girişimine uğramıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı saldırının ardından saldırgan Cole Thomas Allen yakalandı. Trump'ın “beni hedef aldılar” dediği ancak CBS'in haberine göre Trump yönetimi yetkililerinin hedef alındığı saldırı Washington Hilton Oteli'nde gerçekleşti. Otel, Amerikan siyaset tarihinde bir başka suikast girişimiyle biliniyor. 

 Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan, 45 yıl önce yine Washington Oteli'nde suikast girişimine uğramış ve yaralanmıştı.

BAŞKAN SUİKASTİNİN MOTİVASYONU HOLLYWOOD YILDIZI ÇIKTI

30 Mart 1981'de otelden çıkan Reagan'a mental sorunları olduğu belirtilen 25 yaşındaki John Hinckley fotoğraftaki silahla saldırarak, Reagan'ı makam arabasından seken kurşunla yaralanmıştı. Kurşun, Reagan'ın kalbine 2.5 santimetre yakınına isabet etmiş ve ABD başkanının ciddi iç kanama geçirmesine neden olmuştu. 

 Suikast girişiminde 6 el ateş eden Hinckley'in diğer kurşunlarından biri dönemin Beyaz Saray Sekreteri James Brady'e başından isabet etmiş, Brady yaşasa da ömür boyu yarı felçli kalarak konuşma problemi çekmişti. Brady dışında bir polis memuru ve Reagan'ı koruyan bir gizli servis mensubu da Washington Oteli'nin önündeki olayda yaralanmışlardı. 

 Saldırgan John Hinckley'in neden bu suikast girişiminde bulunduğu sorusuna bulunan birkaç cevap var. Saldırganın suikast motivasyonunun arkasında bir Hollywood yıldızı, Jodie Foster bulunuyor. 

 Akıl sağlığı yerinde olmadığı tespit edilen ve suikast girişimi sonrası yargılamada bu nedenle suçsuz bulunarak akıl hastanesine yatırılan Hinckley'in ünlü “Taxi Driver” filmine ve filmin genç yıldızı Jodie Foster'a saplantılı olduğu ifade edildi. 

