Cem Küçük 'Erken seçim olacak' deyip tarih verdi

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi'nin zamanında olmayacağını, tarihin öne alınacağını iddia etti.Küçük "Seneye sonbaharda kuvvetli bir ihtimal gibi görünüyor. " dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Ara seçime gidelim." önerisi Cumhur İttifakı tarafından kabul görmedi. TGRT Haber'in Medya Kritik programında yorumlarını paylaşan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi'nin zamanında olmayacağını, tarihin öne alınacağını iddia etti.

 "KUVVETLİ BİR İHTİMAL GÖRÜNÜYOR"

Küçük "En kötü 2028, mart, nisan ama seneye sonbaharda kuvvetli bir ihtimal gibi görünüyor. " dedi.

Seçimlerin erken yapılma ihtimalinin yüksek oluşuna karşın CHP'de herhangi bir hazırlık olmadığına değinen Küçük "Sizin artık adayınızı belirlemeniz, şeklinizi almanız ve bir stratejiyle gitmeniz lazım." ifadelerini kullandı. Küçük, sözlerinin devamında şu cümleleri sarf etti:

Diyelim ki 2027 Kasım'da seçim olacağının emaresi belirdi. Şimdi sizin belediye başkanlarınız yargılanıyor. Cezaevinde olanlar var, tahliye olanlar var. Diploması iptal olduğu için İmamoğlu dışında söylüyorum. Şimdi sizin bir adayınızı belirlemeniz, kiminle nasıl bir ittifak yapacaksınız onu belirlemeniz ve ondan sonra da parti politikalarını ülkeye anlatmanız lazım.

