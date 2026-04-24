Cevdet Yılmaz: Yeni hamlelerimizle güçlü bir yatırım zemini oluşturuyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'na ilişkin yaptığı açıklamada "Yatırımcı dostu düzenlemeler, genişletilen vergi teşvikleri, 'Tek durak büro' ile hızlanan süreçler ve İstanbul Finans Merkezi odaklı yeni hamlelerimizle güçlü bir yatırım zemini oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen, "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" ile İstanbul'un küresel ölçekte bir yatırım ve finans üssü olma iddiasını daha ileri bir aşamaya taşıdıklarını belirtti.

Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin, istikrar adası olma konumunu somut adımlarla güçlendirdiklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yatırımcı dostu düzenlemeler, genişletilen vergi teşvikleri, 'Tek durak büro' ile hızlanan süreçler ve İstanbul Finans Merkezi odaklı yeni hamlelerimizle güçlü bir yatırım zemini oluşturuyoruz. Hayata geçireceğimiz kapsamlı reformlarla birlikte İstanbul'un, sermayenin, ticaretin ve karar alma süreçlerinin merkezlerinden biri olma konumunu güçlendireceğiz. Atacağımız adımların üretim, ihracat, teknoloji ve girişimcilik ekseninde sürdürülebilir büyümeye de ciddi anlamda katkı sunmasını bekliyoruz. Emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyor, atılan adımların iş dünyamız finans çevreleri ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

