Teklif mi aldı Fatih Altaylı siyasete mi giriyor? Eşi Hande Altaylı'yı işaret etti

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında 'siyasete giriyor' iddiası ortaya atıldı. Haberlere kızan Fatih Altaylı kendisine ait siteden yanıt verdi. 'Yok kardeşim yok' diyen Fatih Altaylı, siyasete girmeyeceğini böyle bir teklif de almadığını söyledi. Altaylı 'eşim beni veto' eder diyerek, Galatasaray yönetimine gireceği iddiasına da yanıt verdi.

Youtube yayınları sonrasında cezaevine girip çıkan Fatih Altaylı hakkında 'siyasete giriyor' haberleri çıktı. Bir diğer iddiaya göre de Fatih Altaylı Galatasaray yönetimine de girecekti. Bu haberlere sitesinden yanıt veren Fatih Altaylı hayli kızgındı. Fatih Altaylı ne siyasete girmeye niyeti olduğunu ne de böyle bir teklif almadığını söyledi. İşte Fatih Altaylı'nın asabını bozan 'siyasete giriyor' haberine verdiği yanıt:

Yok kardeşim, yok

-Ben her şeyden ve herkesten uzak durmaya çalıştıkça her şey ve herkes bana bulaşıyor. İşi gücü bıraktım, delilerin kuyuya attığı taşları çıkarmaya çalışıyorum.

-Birileri hâlâ iddia ediyor, “Altaylı inkar etse de siyasete girecek biliyorum”. Ben bilmiyorum ama o biliyor.

-Yok kardeşim.

-Siyasete falan girmiyorum.

-İşimden memnunum.

-Gazetecilik yapıyorum, yapmaya devam edeceğim.

-Biraz kafamı toparladıktan sonra günlük programlara da başlayacağım ama siyasete falan girmiyorum. -Zaten bir teklif falan da yok.

Beni isteyen parti yok

-Herhangi bir partinin beni istediği de yok. İstese de benim bir partiye gireceğim yok. Zaten benim gibi kontrol edemeyecekleri birini niye istesinler?

Galatasaray yönetimine mi girecek?

-Bir başka grup ise benim Galatasaray Spor Kulübü yönetimine gireceğimi iddia ediyor. Öyle bir şey de söz konusu değil.

-2002 yılında Galatasaray’da yöneticilik defterini kapattım. Rahmetli Özhan Canaydın’ın 2. başkanlık teklifine hayır dedim ve o gün benim için konu kapandı. Bugün de böyle bir teklif zaten yok, olsa da yanıtım belli, “Hayır”.

Eşim beni veto eder

-Her ikisinde de, yani siyasette de, Galatasaray yöneticiliğinde de benim üzerimdeki tek yetkili organ olan eşim ben istesem bile veto hakkını kullanır.

-Lütfen bu saçma iddiaları ısıtıp ısıtıp milleti meşgul etmeyin.