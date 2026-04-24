İslam Memiş'ten korkutan yüzde 99 açıklaması!

Piyasalardaki belirsizlik sürerken finansal analist İslam Memiş yatırımcıları uyardı. Manipülasyonlara dikkat çeken Memiş, altın, petrol ve borsa için kritik seviyeleri açıklayarak Pazartesi günü başlayacak yeni döneme dair öngörülerini paylaştı.

Piyasalar, resmi tatil sonrası haftanın son işlem gününde Orta Doğu’dan gelen haber akışlarına kilitlendi. Hürmüz Boğazı’ndaki abluka ve İran eksenli belirsizlikler altın fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam ederken, finansal analist İslam Memiş’ten yatırımcıları sarsacak öngörüler geldi.

"100 BİN LİRADAN 820 LİRA KALDI"

İslam Memiş, ABD Başkanı Trump’ın ailesi üzerinden piyasaya sürülen "meme coin" süreçlerine dikkat çekerek sert uyarılarda bulundu. Kripto varlıklardaki sert manipülasyonlara değinen Memiş, "Lansmanda 100 bin lirasını bu coinlere yatıran birinin elinde şu an sadece 820 TL kaldı. Bu, soygunun resmi rakamıdır. Fotoğraf gayet net" ifadelerini kullanarak yatırımcıyı öngörülemez hamlelere karşı dikkatli olmaya çağırdı. Memiş'in verdiği "100 bin liranın 820 liraya düşmesi" örneği, yatırımın yaklaşık %99 oranında eridiğini gösteriyor.

Hafta sonu gelecek haber akışlarının piyasalar için hayati önem taşıdığını belirten analist, Brent petrolün 106-108 dolar bandında dalgalandığını hatırlattı.

Altın ve gümüş tarafında satıcılı seyrin sürdüğünü ifade eden Memiş, ons altının 4.673 dolar seviyelerinde olduğunu kaydederek, Orta Doğu'daki "sözde ateşkes" ve devam eden abluka nedeniyle piyasaların arafta kaldığını belirtti.

BORSA 20 BİN PUANI GÖRÜR MÜ?

Borsadaki negatif görünüme rağmen uzun vadeli beklentisini koruyan Memiş, Borsa İstanbul (BIST 100) için pozitif konuştu. Birleşik Krallık’ın İstanbul Borsası’nı resmen tanımasının ve İngiliz yatırımcılara yönelik vergi düzenlemelerinin önemine değinen analist, "Yıl sonunda 16.000, hatta 20.000 puan seviyesine kadar yükseliş beklentim geçerliliğini koruyor" dedi.