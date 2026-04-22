Binbir Gece Masalları dizisi hakkında şok karar! Yayın akışından çıkarıldı
TRT’nin dijital platformu Tabii’nin 26 Ekim’de düzenlediği yeni sezon lansmanında da tanıtılan diziler arasında yer alan “Binbir Gece Masalları”, gecenin en çok dikkat çeken projelerinden biri olmuştu. Bozdağ Film imzalı yapımın 30 bölümden oluşacağı ve bu sezon yayınlanacağı duyurulmuştu.
ÇELİKKOL'UN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İbrahim Çelikkol’un geçtiğimiz günlerde düzenlenen yasaklı madde operasyonu kapsamında yapılan test sonucunun pozitif çıkmasının ardından dizinin yayın planında değişikliğe gidildi.
Edinilen bilgilere göre yapım bu sezon yayın akışından çıkarıldı ve daha sonraki sezonlara ertelendi.
İSMAİL HACIOĞLU'NUN DİZİSİ DE ERTELENMİŞTİ
Öte yandan, daha önce Mart ayında yayınlanması planlanan Tabii’nin İsmail Hacıoğlu’lu 8 bölümlük “Rüzgârlı Pazar” dizisinin de yayın tarihinin ertelendiği öğrenildi.