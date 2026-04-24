Semih Yalçın duyurdu! MHP'de 2 il teşkilatı daha feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Bingöl ve Gaziantep il teşkilatlarının feshedildiği açıkladı. Yalçın'ın açıklamasına göre; Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan, Gaziantep İl Başkanlığı görevine ise Mehmet Sait Kılıç atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin Bingöl İl Teşkilatı ve Gaziantep İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu. Yalçın'ın açıklamasına göre; Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan, Gaziantep İl Başkanlığı görevine ise Mehmet Sait Kılıç atandı.

Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atanmıştır." dedi.

Yalçın "Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"  ifadelerini kullandı.

MHP'de şu ana kadar feshedilen il teşkilatları ve tarihleri şu şekilde:

İstanbul: 6 Nisan 2026
Kütahya: 16 Nisan 2026
Eskişehir: 16 Nisan 2026
Kars: 16 Nisan 2026
Bilecik: 17 Nisan 2026
Çanakkale: 17 Nisan 2026
Muğla: 17 Nisan 2026
Bolu: 20 Nisan 2026
Ardahan: 21 Nisan 2026
Bingöl: 24 Nisan 2026
Gaziantep: 24 Nisan 2026

Zonguldak'ta komşusunun banyosunu gizli kamerayla izleyen kişi tutuklandı
Milli Elektrikli Hızlı Tren fren testini geçti! Saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Milli Elektrikli Hızlı Tren, dinamik fren testlerinde saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanık hakim karşısına çıktı
Van ve Hatay sınırında uyuşturucu hap ele geçirildi
17 yaşındaki Berkay'ın feci ölümü
4 ülkeden Orta Doğu'dan olası göç akınına karşı işbirliği kararı
Alanya'da denizde hortum
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz ve elektrik fatura desteklerine ilişkin açıklama
Nevşehir'de akranını bıçakla öldüren çocuğa 14 yıl hapis cezası
PFDK'den 11 Süper Lig kulübüne ceza
9 kez estetik olup yüzünü değiştirdi! İzmir'de 15 yıl sonra yakalanınca bakın ne dedi
