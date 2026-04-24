Semih Yalçın duyurdu! MHP'de 2 il teşkilatı daha feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin Bingöl İl Teşkilatı ve Gaziantep İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu. Yalçın'ın açıklamasına göre; Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan, Gaziantep İl Başkanlığı görevine ise Mehmet Sait Kılıç atandı.

Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atanmıştır." dedi.

Yalçın "Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

MHP'de şu ana kadar feshedilen il teşkilatları ve tarihleri şu şekilde:

İstanbul: 6 Nisan 2026

Kütahya: 16 Nisan 2026

Eskişehir: 16 Nisan 2026

Kars: 16 Nisan 2026

Bilecik: 17 Nisan 2026

Çanakkale: 17 Nisan 2026

Muğla: 17 Nisan 2026

Bolu: 20 Nisan 2026

Ardahan: 21 Nisan 2026

Bingöl: 24 Nisan 2026

Gaziantep: 24 Nisan 2026