Zonguldak'ta komşusunun banyosunu gizli kamerayla izleyen kişi tutuklandı

Zonguldak'ta komşusunun banyosunu gizli kamerayla izlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, inşaat işçisi S.D. (42) Meşrutiyet Mahallesi'nde ikamet ettiği dairenin tuvalet bölümünden delik açarak alt katta 3 kızıyla yaşayan Ş.Ö'nün banyosunu "yılan kamera" tabir edilen cihazla görüntüleyerek kayda aldı.

Ş.Ö'nün kızının banyodaki düzeneği fark etmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, kamerayla kaydedilen Ş.Ö. ve kızlarına ait olduğu değerlendirilen görüntü ve fotoğraflar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Elektrikli Hızlı Tren fren testini geçti! Saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Milli Elektrikli Hızlı Tren fren testini geçti! Saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Milli Elektrikli Hızlı Tren, dinamik fren testlerinde saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Milli Elektrikli Hızlı Tren, dinamik fren testlerinde saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanık hakim karşısına çıktı
Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanık hakim karşısına çıktı
Van ve Hatay sınırında uyuşturucu hap ele geçirildi
Van ve Hatay sınırında uyuşturucu hap ele geçirildi
17 yaşındaki Berkay'ın feci ölümü
17 yaşındaki Berkay'ın feci ölümü
4 ülkeden Orta Doğu'dan olası göç akınına karşı işbirliği kararı
4 ülkeden Orta Doğu'dan olası göç akınına karşı işbirliği kararı
Alanya'da denizde hortum
Alanya'da denizde hortum
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz ve elektrik fatura desteklerine ilişkin açıklama
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz ve elektrik fatura desteklerine ilişkin açıklama
Nevşehir'de akranını bıçakla öldüren çocuğa 14 yıl hapis cezası
Nevşehir'de akranını bıçakla öldüren çocuğa 14 yıl hapis cezası
PFDK'den 11 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'den 11 Süper Lig kulübüne ceza
9 kez estetik olup yüzünü değiştirdi! İzmir'de 15 yıl sonra yakalanınca bakın ne dedi
9 kez estetik olup yüzünü değiştirdi! İzmir'de 15 yıl sonra yakalanınca bakın ne dedi
Eski AB Konseyi Başkanı Michel'e göre AB, ABD ve İsrail'i "memnun etmeyi" bırakmalı
Eski AB Konseyi Başkanı Michel'e göre AB, ABD ve İsrail'i "memnun etmeyi" bırakmalı