HABER /  POLİTİKA

Eski AB Konseyi Başkanı Michel'e göre AB, ABD ve İsrail'i "memnun etmeyi" bırakmalı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin eski Başkanı Charles Michel, AB'nin ABD ve İsrail'i memnun etme, diğer ülkelere ise kibirle yaklaşma eğiliminde olduğunu belirterek, özellikle savunma alanında Türkiye gibi kıta Avrupası ülkeleriyle işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

Michel, Delphi Ekonomik Forumu'nda katıldığı panelde AB politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. AB üyesi ülkelerin liderlerine 2019-2024 yıllarında başkanlık eden Belçikalı siyasetçi, "Güvenilir ortaklıklar kurmamız ve açık sözlü olmamız gerekiyor. Bugün çifte standartların Avrupa'nın güvenilirliğini ve otoritesini zayıflatan bir bilmece olduğunu düşünüyorum. Bazen, dürüst olmak gerekirse, ABD'yi ve İsrail'i memnun etme ve dünyanın geri kalanına karşı kibirli olma eğilimi olduğunu düşünüyorum. Uluslararası ilişkilerimiz alanında giderek daha ciddi ve güvenilir bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." dedi.

AB'nin savunma alanındaki hedeflerine değinen Michel, "Savunma sanayisi üssümüz alanında ilerleme kaydetmek istiyorsak bu, mümkün değil. Bazı üye devletlerimizin aldığı açık siyasi kararları gördük. Avrupa savunması alanında geleneği olanların özel bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Bu, sadece AB ile değil, Avrupa kıtasıyla ilgili. Bu; İngiltere, Norveç, Türkiye ve Ukrayna ile işbirliği anlamına geliyor." diye konuştu.

Michel, bir süre önce "Avrupa Güvenlik Konseyi" adını verdiği bir yapıyı kurmayı önerdiğini anımsatarak "Bence Avrupa kıtası için, iki görevi olan özel bir sorumluluğa sahip yüksek düzeyde bir siyasi organa ihtiyacımız var. Birincisi, gerektiğinde hızlı tepki vermek ve hızlı koordinasyon sağlamak. İkincisi ise Avrupa savunma sanayimiz alanında, her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan 'Avrupa işbirliği' alanında ivme kazandırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Leyen’in Türkiye açıklamalarına eleştiri

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye’ye ilişkin açıklamalarını eleştiren Michel, Avrupa’nın çifte standartlarla güçlenemeyeceğini söylemişti.

Michel, "Türkiye, NATO’nun temel bir müttefiki, kilit bir göç ortağı, bir enerji koridoru, Avrupa’nın sınırında önemli bir savunma aktörü ve ciddi bir bölgesel güçtür." ifadelerini kullanmıştı.

Akın Gürlek uyardı: Açıkça ifade ediyorum ki bir milli güvenlik meselesidir
Akın Gürlek uyardı: Açıkça ifade ediyorum ki bir milli güvenlik meselesidir
30 uzman doktor katıldı! Yapışık ikizler 18,5 saat süren operasyonla ayrıldı
30 uzman doktor katıldı! Yapışık ikizler 18,5 saat süren operasyonla ayrıldı
Galatasaray'dan Osimhen için TFF'ye başvuran Fenerbahçe'ye karşı savunma
Galatasaray'dan Osimhen için TFF'ye başvuran Fenerbahçe'ye karşı savunma
Akdeniz'de deprem oldu! Son depremi AFAD duyurdu
Akdeniz'de deprem oldu! Son depremi AFAD duyurdu
Özgür Özel'den cezaevindeki İmamoğlu'na ziyaret
Özgür Özel'den cezaevindeki İmamoğlu'na ziyaret
Tly fon rüzgarı! Tera Portföy yatırımcı sayısını katladı
Tly fon rüzgarı! Tera Portföy yatırımcı sayısını katladı
Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı
Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı
Japonya, Hürmüz gerilimi nedeniyle rezervlerinden 20 günlük petrolü piyasaya sürüyor
Japonya, Hürmüz gerilimi nedeniyle rezervlerinden 20 günlük petrolü piyasaya sürüyor
FETÖ'cü mühendis için istenen ceza belli oldu
FETÖ'cü mühendis için istenen ceza belli oldu
Yabancı mevkidaşından Hakan Fidan'a övgü: Harika bir iş çıkarıyor
Yabancı mevkidaşından Hakan Fidan'a övgü: Harika bir iş çıkarıyor
İstanbul'da çalıştıkları şirketi dolandırdılar! Detaylar şaşkına çevirdi
İstanbul'da çalıştıkları şirketi dolandırdılar! Detaylar şaşkına çevirdi
Ankara'da eylem yapan maden işçilerine biber gazlı müdahale! 3 kişi hastanelik oldu
Ankara'da eylem yapan maden işçilerine biber gazlı müdahale! 3 kişi hastanelik oldu