İstanbul'da çalıştıkları şirketi dolandırdılar! Detaylar şaşkına çevirdi

İstanbul'da çalışanı oldukları Danimarka menşeli ambalaj şirketini 211 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.Şüphelilerin, durumu fark eden şirketin bir muhasebe çalışanını da şikayet etmemesi karşılığında aylık 200 bin lira maaşa bağladıkları tespit edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Danimarka menşeli bir şirketin İstanbul'daki genel müdürünün, çalışanları tarafından 211 milyon lira dolandırıldıkları yönündeki şikayeti üzerine çalışma yaptı.

200 bin lira maaşa bağlamışlar

Ekiplerin yaptığı çalışmada, şirketin finans direktörünün, kendisine yardım eden başka bir çalışan adına paravan şirket kurdurarak çalıştığı şirkete danışmanlık hizmeti verdirdiği, paravan şirketin hisselerinin 3'te 2'sini de bir süre sonra kendi üzerine aldığı belirlendi.

Şüphelilerin, durumu fark eden şirketin bir muhasebe çalışanını da şikayet etmemesi karşılığında aylık 200 bin lira maaşa bağladıkları tespit edildi. Muhasebe çalışanının şirketten de 80 bin lira maaş aldığı öğrenildi.

2024'ten bu yana toplam 211 milyon

Şüphelilerin 2024'ten bu yana toplam 211 milyon 150 bin 349 liralık para akışı ile dolandırıcılık yaptıkları, ele geçirdikleri paranın 80 milyonluk kısmı ile yeni açtıkları şirketin vergisini ödedikleri ortaya çıktı.

2'si kadın 3 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri Bakırköy, Beylikdüzü ve Başakşehir'de düzenledikleri operasyonla 2'si kadın 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin cep telefonu aramalarında, yakalanacakları takdirde polise verecekleri ifade için videolu hazırlık yaptıkları, benzer ifadeler vermeye çalıştıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.