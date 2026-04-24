HDI Sigorta'dan Ege Orman Vakfı'na fidan bağışı

HDI Sigorta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, çalışanlarının çocukları adına Ege Orman Vakfı'na fidan bağışında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HDI Sigorta, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve toplumsal fayda odaklı çalışmaları doğrultusunda çevre projelerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Ege Orman Vakfı işbirliğiyle her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çalışanlarının çocukları adına fidan bağışlayan HDI Sigorta, bu yıl da Sakarya'nın Hendek ilçesinde yeni bir "HDI Sigorta Korusu" oluşturacak.

Şirket bugüne kadar Ege Orman Vakfı ile çalışanlarının çocukları adına İzmir, Manisa ve İstanbul'da HDI Sigorta koruları oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocukların geleceğine kalıcı değer bırakacak bir projeyle kutlamayı çok kıymetli bulduklarını belirtti.

İşcan, çalışanlarının çocukları adına gerçekleştirdikleri fidan bağışıyla Sakarya'da hayata geçirecekleri HDI Sigorta Korusu'nun çocukların yarınlarına nefes olacağını kaydetti.

Bakan Bayraktar'dan doğal gaz ve elektrik fatura desteklerine ilişkin açıklama
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz ve elektrik fatura desteklerine ilişkin açıklama
Bakan Yusuf Tekin açıkladı! İşte okullarda alınacak yeni tedbirler
Bakan Yusuf Tekin açıkladı! İşte okullarda alınacak yeni tedbirler
Doğal gazda kademeli faturalar geliyor! Aboneler dikkat 3 bin yerine 5 bin lira ödeyebilirsiniz
Doğal gazda kademeli faturalar geliyor! Aboneler dikkat 3 bin yerine 5 bin lira ödeyebilirsiniz
Rubio'dan İran'ın Dünya Kupası'ndan men edileceği iddiasına yanıt
Rubio'dan İran'ın Dünya Kupası'ndan men edileceği iddiasına yanıt
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi'ne operasyon! Eski AK Partili başkan gözaltında
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi'ne operasyon! Eski AK Partili başkan gözaltında
Tel Aviv yönetimi Hürmüz sonrası yeni enerji rotası için harekete geçti
Tel Aviv yönetimi Hürmüz sonrası yeni enerji rotası için harekete geçti
Korkutan deprem! Komşu ülke sallandı, Türkiye’de de hissedildi
Korkutan deprem! Komşu ülke sallandı, Türkiye’de de hissedildi
İstanbul'da "Yüzyılın Konut Projesi"nin hak sahipleri yarın belirlenecek
İstanbul'da "Yüzyılın Konut Projesi"nin hak sahipleri yarın belirlenecek
Mücteba Hamaney iddiası! İran'ı generaller yönetiyor Hamaney estetik olup...
Mücteba Hamaney iddiası! İran'ı generaller yönetiyor Hamaney estetik olup...
İran duyurdu! Hürmüz Boğazı’ndan bir tanker gemisi daha geçti
İran duyurdu! Hürmüz Boğazı’ndan bir tanker gemisi daha geçti
TOKİ İstanbul kura çekimi için saat belli oldu! 3 gün sürecek
TOKİ İstanbul kura çekimi için saat belli oldu! 3 gün sürecek
Maduro işi skandala dönüştü! Özel kuvvet askeri milyonlar kazandı
Maduro işi skandala dönüştü! Özel kuvvet askeri milyonlar kazandı