HDI Sigorta'dan Ege Orman Vakfı'na fidan bağışı

HDI Sigorta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, çalışanlarının çocukları adına Ege Orman Vakfı'na fidan bağışında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HDI Sigorta, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve toplumsal fayda odaklı çalışmaları doğrultusunda çevre projelerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Ege Orman Vakfı işbirliğiyle her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çalışanlarının çocukları adına fidan bağışlayan HDI Sigorta, bu yıl da Sakarya'nın Hendek ilçesinde yeni bir "HDI Sigorta Korusu" oluşturacak.

Şirket bugüne kadar Ege Orman Vakfı ile çalışanlarının çocukları adına İzmir, Manisa ve İstanbul'da HDI Sigorta koruları oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocukların geleceğine kalıcı değer bırakacak bir projeyle kutlamayı çok kıymetli bulduklarını belirtti.

İşcan, çalışanlarının çocukları adına gerçekleştirdikleri fidan bağışıyla Sakarya'da hayata geçirecekleri HDI Sigorta Korusu'nun çocukların yarınlarına nefes olacağını kaydetti.