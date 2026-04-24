Maduro işi skandala dönüştü! Özel kuvvet askeri milyonlar kazandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun yakalanma operasyonunda yer alan ABD özel kuvvetler askeri Gannon Ken Van Dyke, operasyon üzerine bahis oynadığı ortaya çıktı. Dyke, Maduro üzerinden oynadığı bahisle 400 bin dolar kâr elde ettiği iddiasıyla tutuklandı.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakaladığı "Mutlak Kararlılık Operasyonu"nun (Operation Absolute Resolve) perde arkasından eşine az rastlanır bir bahis skandalı çıktı. Operasyonun gizli detaylarını bilen bir Amerikan özel harekat askeri, bu bilgiyi borsada kişisel servete dönüştürmek suçlamasıyla tutuklandı.

Federal soruşturmacıların hazırladığı iddianameye göre, Gannon Ken Van Dyke isimli asker, Başkan Donald Trump'ın Maduro'nun yakalandığını dünyaya duyurmasından sadece birkaç gün önce, ünlü tahmin piyasası platformu Polymarket üzerinden bir dizi bahis işlemi gerçekleştirdi.

Van Dyke, "Maduro 31 Ocak'a kadar görevden alınacak mı?" ve "ABD, Venezuela'yı işgal edecek mi?" gibi sorular üzerine toplam 33.933 dolar yatırdı. Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından askerin elde ettiği kar ise 404.222 doları (yaklaşık yüzde 1242 kar oranı) buldu.

DELİLLERİ KARARTMAYA ÇALIŞTI

Gerçekleştirdiği olağandışı işlemlerin platformda ve yetkililer arasında şüphe uyandırdığını anlayan Van Dyke, iddiaya göre Polymarket hesabını silmeye ve bağlantılı kripto para borsası hesabındaki e-posta adresini değiştirmeye çalıştı. Ancak bu çabaları onu kurtarmaya yetmedi.

Asker hakkında; gizli bilgilerin kişisel çıkar amacıyla yasadışı kullanımı, kamuya açık olmayan hükümet bilgilerinin çalınması, emtia dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık (wire fraud) suçlamalarıyla dava açıldı. İddianamede, Van Dyke'ın Maduro'nun transfer edildiği USS Iwo Jima gemisinin güvertesinde elinde tüfekle çekilmiş fotoğraflarının bulunması da dikkat çekti.

POLYMARKET: "SİSTEM ÇALIŞIYOR"

Dünyanın en büyük tahmin platformu olan Polymarket yetkilileri, şüpheli bahisleri fark eder etmez Adalet Bakanlığı ile temasa geçtiklerini ve soruşturmada tam işbirliği yaptıklarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, "İçeriden öğrenenlerin ticaretinin Polymarket'te yeri yoktur. Bugünkü tutuklama, sistemin çalıştığının bir kanıtıdır." ifadeleri kullanıldı.

TRUMP'TAN "PETE ROSE" BENZETMESİ

Konuyla ilgili Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, askerin durumunu efsanevi beyzbolcu Pete Rose'a benzetti. Trump, "Bu tıpkı Pete Rose'un kendi takımına bahis oynaması gibi. Kendi takımına bahis oynadığı için onu Şöhretler Müzesi'ne almadılar. Eğer takımının aleyhine oynasaydı bu hiç iyi olmazdı ama o kendi takımına oynadı. Bu konuyu inceleyeceğim" dedi.

Tahmin piyasalarının geldiği nokta hakkında da konuşan Trump, "Ne yazık ki tüm dünya bir nevi kumarhaneye dönüştü. Bunu kavramsal olarak sevmiyorum ama durum bu." değerlendirmesinde bulundu.

HUKUK TARİHİNE GEÇECEK BİR DAVA

Eski federal savcı Noah Solowiejczyk'e göre bu tutuklama, ABD hukuku açısından bir dönüm noktası. Emtia Borsası Yasası kapsamında devlet memurlarının gizli bilgileri kullanarak ticaret yapmasının yasak olduğunu belirten uzmanlar, jürinin tahmin piyasalarının nasıl çalıştığını anlaması konusunda savcıları zorlu bir sürecin beklediğini vurguluyor.

Şubat ayında da İsrail'de benzer bir olay yaşanmış, bir İsrail ordu mensubu sınıflandırılmış bilgileri kullanarak Polymarket'te bahis oynadığı gerekçesiyle suçlanmıştı.