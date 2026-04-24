DÜNYA

Türkiye'den İran'a tıbbi malzeme yardımı! 6 tır yola çıktı

Türkiye'den İran'a tıbbi malzeme yardımı! 6 tır yola çıktı

Türkiye'den gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin yüklü olduğu 6 tır, Van'dan İran'a uğurlandı. Yardım tırları, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan İran'a geçecek.

Van'ın yanı sıra farklı illerdeki sağlık kuruluşlarından gönderilen ilaç, serum, sarf malzemeleri, tıbbi cihazlar, sedyeler ve oksijen tüpleri Van İl Sağlık Müdürlüğü'nde toplandı. Burada hazırlanan yardım malzemeleri, İl Sağlık Müdürlüğü personelince tırlara yüklendi. Van'dan yola çıkan yardım tırları, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden İran'a ulaştırılacak.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, gazetecilere, farklı illerden toplanan tıbbi malzemelerin İran'a ulaştırılması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Farklı illerden Van'a gelen malzemelerin personelleri tarafından tırlara yüklendiğini belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Tıbbi malzeme yüklü 6 tırı buradan Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı'na uğurlayacağız ve sınırımızın ötesindeki kardeşlerimiz olan İranlı vatandaşlarla buluşturacağız. Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun talimatları neticesinde ilimizdeki 6 tırı yükledik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Bakanımızın talimatları doğrultusunda bundan sonraki süreçte de sınır ötesindeki kardeşlerimize yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bu savaş çok kısa sürede sona erer ve İranlı meslektaşlarımız faaliyetlerini daha rahat bir şekilde yaparlar."

Yardımların sınır ötesine ulaştırılması konusunda desteklerini sürdüreceklerini dile getiren Tosun, "Bu yardımları yaptığımız için büyük bir mutluluk duyuyoruz. Malzemeler arasında ilaçlar ve tıbbi sarf malzemeler var. Daha önce de 3 tır göndermiştik. Bugünkü tırlarla toplam 9 tır yardım malzemesi İranlı meslektaşlarımıza, vatandaşlarına hizmet etmek için ulaştırılmış olacak." diye konuştu.

