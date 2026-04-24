Mücteba Hamaney iddiası! İran'ı generaller yönetiyor Hamaney estetik olup...

New York Times'a konuşan üst düzey kaynaklara göre; 28 Şubat'taki ABD-İsrail bombardımanında babası Ali Hamaney ile birlikte vurulan yeni Dini Lider Mücteba Hamaney ağır yaralı ve saklanıyor. NYT'nin haberine göre Hamaney protez bacak takıp yüz estetiği olacak. Liderlikteki bu fiziksel ve otorite boşluğu ise ülkenin yönetimini tamamen Devrim Muhafızları generallerinden oluşan bir "yönetim kuruluna" bırakmış durumda.

İRAN'la ilgili çarpıcı iddia New York Times’tan (NYT) geldi. NYT, 23 farklı kaynakla görüşerek hazırladığı analiz, İran’ın artık ruhban sınıfı tarafından değil, doğrudan askerler tarafından yönetildiğini ortaya çıkardı.

MÜCTEBA HAMANEY'İN DURUMU

Analizde en dikkat çeken detaylardan biri, babasının ölümünün ardından yeni lider seçilen Mücteba Hamaney’in sağlık durumu ve korunması oldu. 28 Şubat’ta ailesiyle birlikte yaşadığı yerleşkenin bombalanması sonucu babasını, eşini ve oğlunu kaybeden Mücteba Hamaney’in o saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulduğu biliniyor.



ESTETİK OLUP PROTEZ TAKACAK

NYT’ye konuşan yetkililer, "Mücteba Hamaney’in bir bacağının üç kez ameliyat edildiği ve şu an protez beklediğini belirttiler. Bir elinden de ameliyat olan Hamaney'in el, fonksiyonlarını yavaş yavaş geri kazandığı öğrenildi.

Hamaney'in yüzü de ağır bir yara aldı. Bu durum konuşmasını zorlaştırırken, yetkililer Hamaney’in nihayetinde estetik cerrahiye ihtiyaç duyacağını belirtti.

Yanıkların konuşmasını zorlaştırması ve kamuoyuna zayıf görünmek istememesi nedeniyle, yeni Dini Lider’in o günden beri hiçbir sesli veya görüntülü mesaj yayınlamadığı ifade ediliyor.

*Tedavisiyle yakından ilgilenen isimlerden biri ise aynı zamanda bir kalp cerrahı olan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan...

İRAN'I GENERALLER YÖNETİYOR

NYT'nin analizine göre savaş stratejisi, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve dış politika tamamen generallerin elinde. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi büyük ölçüde marjinalleştirildi ve onlara sadece gıda ve yakıt tedariki gibi “iç meselelerle” ilgilenmeleri söylendi.

MASADAN GENERALLAR ALMIŞ

İslamabad’daki barış görüşmelerinden çekilme kararı da sivil hükümetin itirazlarına rağmen bizzat generaller tarafından alındı. Savaşın faturasının 300 milyar dolara ulaştığını ve yaptırımların hafifletilmesi gerektiğini savunan Pezeşkiyan’ın uyarıları, ABD’nin deniz ablukasına öfkelenen “Şahin” generaller tarafından reddedildi. Masayı deviren taraf askerler oldu.

Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın başdanışmanlığını yapmış olan Abdolreza Davari durumu şu sözlerle özetliyor: