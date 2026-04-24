Petrol 100 doları aştı akaryakıta yeni zam! Depoları doldurmak için acele edin

Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş sürerken, bu durum akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Kısa süre önce motorin litre fiyatına indirim yapılmış ve fiyatlar 70 TL’nin altına gerilemişti. Ancak bu düşüş kalıcı olmadı. Yeniden zam geliyor.

Hürmüz Boğazı'nda yükselen gerilim petrol fiyatını artırdı. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 doları aştı.

Son olarak yapılan indirim ile motorin, uzun bir aradan sonra yeniden 70 TL’nin altına düşmüştü.Ancak bu düşüş kısa sürdü.

MOTORİNE YENİ ZAM YOLDA

TV100'de yer alan habere göre sektör kaynaklarına göre, yarın gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 2,99 TL zam yapılması bekleniyor.Benzin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Beklenen zam öncesi fiyatlar şu şekilde:

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin:62.76 TL/LT

Motorin:69.35 TL/LT

LPG:34.99 TL/LT

İstanbul (Anadolu yakası)

Benzin:62.62 TL/LT

Motorin:69.21 TL/LT

LPG:34.39 TL/LT