Doğal gazda kademeli faturalar geliyor! Aboneler dikkat 3 bin yerine 5 bin lira ödeyebilirsiniz

Doğalgazda 4 Nisan itibarıyla hayata geçirilen kademeli faturalandırma sistemi, Mayıs ayında ilk faturalara yansıyor. Belirlenen tüketim limitini aşan aboneler, tüm tüketimlerini indirimli tarife yerine gerçek maliyet üzerinden ödeyecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni düzenlemeyle birlikte, doğalgaz faturalarında elektriktekine benzer bir kademe sistemine geçildi.

Türkiye genelindeki 21.8 milyon abonenin yaklaşık 19 milyonu mevcut devlet desteğinden yararlanmaya devam ederken, yüksek tüketim yapan yaklaşık 2.8 milyon abone Kademe-2 tarifesine geçiş yapacak. Bu değişikliğin özellikle geniş metrekareli müstakil konutları etkilemesi bekleniyor.

Yeni tarifede Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyatlandırma uygulanacak. Vergiler ve sistem kullanım bedeli (SKB) dahil edildiğinde oluşan maliyet tablosu şu şekildedir:

Tarife Grubu Metreküp Fiyatı (KDV, ÖTV, SKB Dahil)

Kademe-1 (Normal Tüketim) 16.23 TL

Kademe-2 (Limit Üstü Tüketim) 26.13 TL

Şehit Yakınları ve Gaziler 5.31 TL

SINIRI AŞAN TÜM TÜKETİMDEN SORUMLU OLACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, Sistemin en dikkat çekici noktası, kademe sınırının aşılması durumunda sadece aşan miktarın değil, faturaya konu olan tüm metreküpün yüksek fiyattan hesaplanmasıdır.

Örnek Hesaplama: İstanbul'da Mayıs ayı için belirlenen limitin (119.96 m³) hemen altında kalan bir abone yaklaşık 3.099 TL öderken, sınırı sadece birkaç metreküp ile aşan bir abonenin faturası Kademe-2 fiyatıyla hesaplanarak 5.043 TL seviyesine çıkacak.

İLLERE GÖRE MAYIS AYI TÜKETİM LİMİTLERİ

Kademeli sistemde limitler illerin iklim şartlarına ve aylara göre değişkenlik gösteriyor. Bazı illerin Mayıs ayı kademe ortalamaları şu şekildedir:

İstanbul: 119.96 m³

Ankara: 109.01 m³

Erzurum: 154.02 m³

İzmir: 66.10 m³

Antalya: 55.37 m³

Rize: 127.12 m³

KİMLER BU DÜZENLEMEDEN ETKİLENMEYECEK?

Merkezi ısıtma sistemi kullanan binalarda hesaplama hane başına yapılacak. Toplam tüketim miktarı, binadaki daire sayısına bölünerek ortalama bulunacak. Bu durum, bir dairenin aşırı tüketiminin tüm binayı üst kademeye taşıma riskini doğurabiliyor.

Öte yandan; ibadethaneler, cemevleri, Kur'an kursları, şehit yakınları ve gaziler kademe uygulamasından muaf tutulacak. Ekmek üreticileri ise yüksek tüketime sahip olsalar dahi Kademe-1 tarifesinden yararlanmaya devam edecek. Tüketiciler, bir sonraki ay limitin altına kalarak yeniden devlet desteği kapsamına girebilecek ve doğalgaz tüketimini kontrol altına alarak düşük tarifeye dönebilecek.