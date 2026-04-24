Tly fon rüzgarı! Tera Portföy yatırımcı sayısını katladı

Tera Portföy, 260 milyar TL’yi aşan portföy büyüklüğüyle banka dışı portföy yönetim şirketleri arasında zirveye yerleşirken, yatırımcı sayısını yıl başına göre neredeyse ikiye katladı. TLY fonu yüzde 70’i aşan getirisiyle öne çıktı.

Tera Portföy, 2026 yılı itibarıyla 260 milyar TL’yi aşan portföy büyüklüğüne ulaşarak mevduat banka grupları dışındaki portföy yönetim şirketleri arasında ilk sıraya yerleşti. Şirket, yatırımcı sayısında da dikkat çeken bir büyüme kaydetti.

Yıl sonunda yaklaşık 120 bin seviyesinde olan yatırımcı sayısı, kısa sürede 220 bine yaklaşarak önemli bir artış gösterdi. Bu yükseliş, yatırımcı tabanında yüzde 30’un üzerinde bir büyümeye işaret etti.

Bu büyümede TLY fonunun performansı belirleyici rol oynadı. Yılbaşından bu yana yüzde 70’in üzerinde getiri sağlayan TLY fonu, yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden biri haline geldi. Fonun yatırımcı sayısı da 85 binin üzerine çıktı.

Tera Portföy’ün güçlü performansı, hem portföy büyüklüğü hem de yatırımcı sayısındaki artışla birlikte sektör içinde dikkat çeken bir konuma işaret ediyor.

Tera Portföy, yatırım ürünlerinin performansı ve yatırımcı tabanındaki genişleme ile birlikte büyümesini sürdürürken, özellikle TLY fonu üzerinden elde edilen sonuçlar şirketin portföy yönetimi alanındaki konumunu güçlendirdi.

Tera Portföy, ulaştığı portföy büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve fon performansıyla birlikte yılın öne çıkan portföy yönetim şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor.

