BIST 14.228
DOLAR 45,02
EURO 52,67
ALTIN 6.788,30
HABER /  SPOR

Rubio'dan İran'ın Dünya Kupası'ndan men edileceği iddiasına yanıt

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan çıkarılıp yerine İtalya'nın alınacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Abone ol

Rubio, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İranlı sporcuların ülkeye girişini engellemeye yönelik herhangi bir adım atmadığını belirterek, 2026 FIFA Dünya Kupası'na İran'ın yerine İtalya'nın katılmasına ilişkin iddiaları reddetti.

Sorunun sporcularla ilgili olmadığını ifade eden Rubio, sadece İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu düşünülen kişilerin ülkeye alınmayabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin açıklamasında, sporcuların bu süreçten etkilenmesini istemediklerini aktardı.

Financial Times gazetesinin haberine göre, Trump'ın özel temsilcilerinden İtalyan asıllı Paolo Zampolli, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası'na İran'ın yerine, kupaya kısa süre önce eleme turlarında veda eden İtalya'yı önermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
