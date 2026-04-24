Korkutan deprem! Komşu ülke sallandı, Türkiye’de de hissedildi

Yunanistan’ın Girit Adası açıklarında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Muğla’nın Datça ilçesinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Doğu Akdeniz'de sabah saat 06.18'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Merkez üssü Yunanistan'a bağlı Girit Adası açıkları olan sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden olurken geniş bir coğrafyada etkisini gösterdi.

DATÇA'YA 200 KİLOMETRE MESAFEDE

Depremin yüzeye yakın bir noktada, 7 kilometre derinlikte gerçekleşmesi sarsıntının etki alanını genişletti. Girit Adası, çevre adalar ve Yunanistan ana karasında güçlü şekilde hissedilen deprem, Türkiye kıyılarına da ulaştı. AFAD yetkilileri sarsıntının konumuna dair şu bilgiyi paylaştı:

"Depremin merkez üssü, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 200 kilometre mesafede yer almaktadır."

SAHA TARAMALARINDA OLUMSUZ İHBAR YOK

Muğla ve çevresinde hissedilen sarsıntı kısa süreli endişe yarattı. Ancak Datça ve çevre ilçelerde yürütülen saha taramaları sonucunda herhangi bir hasar veya can kaybı rapor edilmedi. Bölgedeki sismik hareketliliği yakından izleyen uzmanlar, Doğu Akdeniz'in tektonik yapısına dikkat çekerek durumu şu sözlerle değerlendiriyor:

"Doğu Akdeniz aktif fay hatları üzerinde bulunmaktadır. Bu tür sığ odaklı depremlerin geniş alanlarda hissedilmesi sismolojik açıdan beklenen ve normal bir durumdur."