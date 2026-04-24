Şanlıurfa Halfeti Belediyesi'ne operasyon! Eski AK Partili başkan gözaltında

Şanlıurfa’nın Halfeti Belediyesi’ne yönelik şafak operasyonunda, eski belediye başkanı Şeref Albayrak’ın da aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı. Şeref Albayrak, 2017-2019 arasında Halfeti Belediyesi'ni kayyım olarak yönetmiş, 2019-2024 arasında AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Halfeti Belediyesine yönelik Birecik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şafak operasyonu düzenlendi.

49 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda kayyum dönemi ile 2019 yılındaki yerel seçimlerden 2024'e kadar devam eden yönetim döneminde ihalelerde yolsuzluklar yapıldığı gerekçesiyle 49 kişi gözaltına alındı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA VAR

Gözaltına alınanlar arasında o dönemin AK partili belediye başkanı Şeref Albayrak, belediye başkan vekilleri, başkan yardımcısı, encümenler, birim müdürleri, mühendisler ve teknik personelin de olduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Halfeti Belediyesinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin olarak; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, MASAK analizleri ve Vergi Denetim Kurulu raporları doğrultusunda yapılan incelemeler neticesinde; 28'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli şahsa yönelik işlem başlatılmış olup, 49 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç çok yönlü olarak devam etmektedir."

Belediyeyi kayyım olarak yönetmişti

Halfeti Belediyesi son üç dönemdir AK Parti'nin elinde bulunuyor. Şeref Albayrak, 2017-2019 arasında Halfeti Belediyesi'ni kayyım olarak yönetmiş, 2019-2024 arasında AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti. Albayrak, son seçimlerde yeniden aday olsa da DEM Parti adayı Mehmet Karayılan karşısında kaybetti. Belediye 4 Kasım 2024'te tekrar kayyım atanarak DEM Parti yönetiminden alındı.

Akın Gürlek sinyali vermişti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki gün önce CNN Türk canlı yayınında muhalefet partilerine yönelik operasyonlarla ilgili eleştirilere yanıt vermişti. Gürlek, yayında şu ifadeleri kullanmıştı: