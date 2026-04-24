Flaş iddia! ABD, Rusya Devlet Başkanı Putin'i de davet edecek

ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aralık ayında düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne davet etmeyi planladığı öne sürüldü.

İsminin açıklanmaması şartıyla Washington Post gazetesine konuşan ABD'li yetkili, 14-15 Aralık'ta Miami'de düzenlenmesi planlanan G20 Liderler Zirvesi'ne Putin'in de davet edilmesinin gündemde olduğunu ileri sürdü.

Yetkili, henüz resmi davetlerin gönderilmediğini ancak Rusya'nın da G20 üyesi olduğunu ve hem bakanlar düzeyindeki toplantılara hem de liderler zirvesine davet edileceğini belirtti.

"Herkesle konuşması gerektiğini düşünüyorum"

ABD Başkanı Donald Trump ise dün Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'e yönelik G20 davetinden haberdar olmadığını ancak buna karşı çıkmayacağını ifade etmişti. Putin'in zirveye katılmasının faydalı olacağını vurgulayan Trump, "Herkesle konuşması gerektiğini düşünüyorum." demişti.

