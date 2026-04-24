ABD'de küçük bankalar için sermaye kuralları esnetildi

ABD'de bankacılık düzenleyici kurumları, topluluk bankalarına yönelik sermaye gerekliliklerini esneten kuralı karara bağladı.

Abone ol

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Para Birimi Denetçi Ofisi (OCC) tarafından yapılan ortak açıklamada, topluluk bankası kaldıraç oranı çerçevesini mevcut yasal yetkiyle uyumlu şekilde değiştiren kuralın nihai hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu değişikliğin topluluk bankalarına sermaye yeterliliğini ölçmek için daha basit bir yöntem kullanma konusunda daha fazla esneklik sağlayacağı ve düzenleme yükünü azaltacağı belirtildi.

Kuralın topluluk bankalarının kendine özgü iş modelleri ve risk profilleri dikkate alınarak hazırlandığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda topluluk bankaları için geçerli olan kaldıraç oranının yüzde 9'dan yüzde 8'e düşürüleceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, uyumluluk şartlarını geçici olarak karşılayamayan topluluk bankaları için tanınan sürenin iki ardışık çeyrekten dört ardışık çeyreğe çıkarılacağının altı çizildi.

Söz konusu değişikliklerin 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceği kaydedildi.