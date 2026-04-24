Ukrayna: Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa kentine düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Rusya bu gece Ukrayna'ya füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenledi.

Rus ordusunun bu saldırıda 2 "İskender-M" tipi balistik füze ile "Şahed", "Gerbera" ve "İtalmas" tipi 107 İHA kullandığı aktarılan açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 96 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İki füze ve kalan SİHA'ların ülkede 9 farklı noktaya isabet ettiği ifade edilen açıklamada, Rus ordusunun bu sabah itibarıyla Ukrayna'nın farklı şehirlerine doğru yeni saldırı dalgası başlattığı aktarıldı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan yazılı açıklamada ise Odessa'ya yapılan saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın Mıkolayiv'e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı nedeniyle 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bu sabah kente yönelik hava saldırısı düzenlemeye başladığını bildirdi.

Kliçko, başkentteki hava savunma sisteminin Rus SİHA'larına karşı devreye girdiğini aktararak, Kiev'de iki ayrı noktaya SİHA parçalarının düştüğünü bildirdi.