Derbi öncesi ters köşe! Okan Buruk ezber bozmaya hazırlanıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi santrfor tercihini netleştirdi. Sakatlıktan yeni dönen Victor Osimhen’in ilk 11’de sahaya çıkmasına karar verildi.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, derbi öncesi dikkat çeken bir tercihe imza attı. Kolu kırıldığı için forma giymesi zor görülen Victor Osimhen’in yedek başlaması beklenirken, tecrübeli teknik adam farklı bir karar aldı.

DERBİDE GÖREV OSIMHEN’E

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Okan Buruk, tüm hazırlıklarını Victor Osimhen üzerine kurdu. Nijeryalı golcünün derbiye ilk 11’de başlayacağı kesinleşirken, Mauro Icardi’nin ise yedek kulübesinde oturacağı ifade edildi.

SAKATLIKTAN YENİ DÖNDÜ

35 gün sonra sahalara dönen Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında 17 dakika süre almıştı. Kolundaki kırık nedeniyle özel ekipmanla oynayan yıldız futbolcunun durumu tartışma konusu olmuştu.

FENERBAHÇE’DEN İTİRAZ GELDİ

Öte yandan Fenerbahçe cephesi, Osimhen’in kullandığı koruyucu ekipmanın diğer oyuncular için risk oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu. Sarı-lacivertliler, IFAB kurallarını gerekçe göstererek oyuncunun sahaya çıkmaması yönünde rapor sundu.

Sendikalar 1 Mayıs'ı yurdun dört bir yanında kutlayacak
Sendikalar 1 Mayıs'ı yurdun dört bir yanında kutlayacak
Medipol uzmanları uyardı: İdrardaki kan mesane kanserini işaret edebilir
Medipol uzmanları uyardı: İdrardaki kan mesane kanserini işaret edebilir
Kudüs'ü Yahudileştirme planı kapsamında Filistinli 7 eve tahliye için tebligat
Kudüs'ü Yahudileştirme planı kapsamında Filistinli 7 eve tahliye için tebligat
Yola külçe külçe altın dizildi! Şırnak'taki operasyondan çıkanlara bakın!
Yola külçe külçe altın dizildi! Şırnak'taki operasyondan çıkanlara bakın!
HDI Sigorta'dan Ege Orman Vakfı'na fidan bağışı
HDI Sigorta'dan Ege Orman Vakfı'na fidan bağışı
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz ve elektrik fatura desteklerine ilişkin açıklama
Bakan Bayraktar'dan doğal gaz ve elektrik fatura desteklerine ilişkin açıklama
Bakan Yusuf Tekin açıkladı! İşte okullarda alınacak yeni tedbirler
Bakan Yusuf Tekin açıkladı! İşte okullarda alınacak yeni tedbirler
Doğal gazda kademeli faturalar geliyor! Aboneler dikkat 3 bin yerine 5 bin lira ödeyebilirsiniz
Doğal gazda kademeli faturalar geliyor! Aboneler dikkat 3 bin yerine 5 bin lira ödeyebilirsiniz
Rubio'dan İran'ın Dünya Kupası'ndan men edileceği iddiasına yanıt
Rubio'dan İran'ın Dünya Kupası'ndan men edileceği iddiasına yanıt
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi'ne operasyon! Eski AK Partili başkan gözaltında
Şanlıurfa Halfeti Belediyesi'ne operasyon! Eski AK Partili başkan gözaltında
Tel Aviv yönetimi Hürmüz sonrası yeni enerji rotası için harekete geçti
Tel Aviv yönetimi Hürmüz sonrası yeni enerji rotası için harekete geçti
Korkutan deprem! Komşu ülke sallandı, Türkiye’de de hissedildi
Korkutan deprem! Komşu ülke sallandı, Türkiye’de de hissedildi