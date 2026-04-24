288 kişiyi infaz edip çukura gömen Tedamun kasabı yakalandı

Onlarca masum sivilin faili

Binbaşı Emced Yusuf'un bizzat yönettiği ve bizzat tetik çektiği katliamda, sivillerin gözleri bağlanmış ve önceden kazılmış içi lastik dolu toplu mezar çukurlarına doğru koşmaya zorlanmışlardı. Çukura düşen kurbanlar acımasızca kurşuna dizilirken, resmi olarak en az 41 sivilin katledildiği tespit edilmişti. Bazı bağımsız insan hakları kaynakları ise bu vahşette öldürülenlerin sayısının 288'i bulduğunu ifade ediyor.