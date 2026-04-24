288 kişiyi infaz edip çukura gömen Tedamun kasabı yakalandı
Suriye'de 2013 yılında onlarca sivilin gözleri bağlanarak kurşuna dizildiği ve çukurlara atılarak yakıldığı kan donduran "Tedamun Katliamı"nın baş faili Binbaşı Emced Yusuf yakalandı. Kritik gelişmeyi Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab duyurdu.
Suriye'de savaş suçları tarihinin en acımasız olaylarından biri olan ve görüntüleri yıllar sonra sızdırılarak dünyayı şoke eden Tedamun Katliamı'nın bir numaralı sorumlusu ele geçirildi. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, katliamın faili olan Baas rejimine bağlı eski istihbarat subayı Emced Yusuf'un yakalandığını resmen açıkladı.
16 Nisan 2013 tarihinde başkent Şam'ın güneyindeki Tedamun Mahallesi'nde gerçekleşen vahşet, Suriye Askeri İstihbaratı'na bağlı 227. Şube (Filistin Şubesi) yetkilileri ve rejim milisleri tarafından gerçekleştirilmişti.
Onlarca masum sivilin faili
Binbaşı Emced Yusuf'un bizzat yönettiği ve bizzat tetik çektiği katliamda, sivillerin gözleri bağlanmış ve önceden kazılmış içi lastik dolu toplu mezar çukurlarına doğru koşmaya zorlanmışlardı. Çukura düşen kurbanlar acımasızca kurşuna dizilirken, resmi olarak en az 41 sivilin katledildiği tespit edilmişti. Bazı bağımsız insan hakları kaynakları ise bu vahşette öldürülenlerin sayısının 288'i bulduğunu ifade ediyor.
Bilgisayarından çıkan videolar dünyayı sarsmıştı
Yıllarca üstü örtülen bu büyük insanlık suçu, Nisan 2022'de İngiliz The Guardian gazetesi tarafından yayınlanan yüksek çözünürlüklü videolarla dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.