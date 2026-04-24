30 uzman doktor katıldı! Yapışık ikizler 18,5 saat süren operasyonla ayrıldı

30 uzman doktor katıldı! Yapışık ikizler 18,5 saat süren operasyonla ayrıldı

Filipinli kafaları yapışık ikizler, Suudi Arabistan'daki bir hastanede 18,5 saat süren operasyonla birbirinden ayrıldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, başları yapışık olan Klia ve Moris Ann'ın Riyad'daki Kral Abdullah Çocuk İhtisas Hastanesindeki ameliyatına 30 uzman doktor katıldı.

Filistinli ikizlerin kafaları 5 aşamalı ve 18,5 saat süren operasyonun ardından ayrıldı.

Ameliyat için Mayıs 2025'te Suudi Arabistan'a getirilen yapışık ikizlerin ameliyatının oldukça karmaşık olduğu ancak başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

SPA'nın haberinde ikizlerin yaşlarına ilişkin bilgi verilmezken bazı basın kuruluşları çocukların 6 yaşlarında olduğunu yazdı.

