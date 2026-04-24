BIST 14.335
DOLAR 45,00
EURO 52,60
ALTIN 6.766,33
HABER /  SPOR

Stuttgart, Almanya Kupası finalinde Bayern Münih'in rakibi oldu

Almanya Kupası'nda Freiburg'u normal süresi 1-1 berabere biten maçın uzatma devrelerinde 2-1 yenen Stuttgart, finale yükseldi.

Abone ol

MHPArena'da oynanan Almanya Kupası yarı finalinde ev sahibi Stuttgart, 70. dakikada Deniz Undav ve 119. dakikada Tiago Tomas'ın attığı gollerle galip geldi.

Stuttgart'ta milli futbolcu Atakan Karazor, karşılaşmanın tamamında forma giydi.

Freiburg'un golü ise 28. dakikada Maximilian Eggestein'dan geldi.

Bu sonuçla Stuttgart, finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.

Almanya Kupası finali, 23 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

