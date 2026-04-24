Çin'den, İran halkını uyardı! Kritik bölgelerden uzaklaşın...

Pekin yönetimi, bölgedeki durumun kırılgan ve öngörülemez olduğunu vurgulayarak hassas bölgelerden uzak durulmasını istedi. İran’da kalanlara acil durumlarda yetkililerle iletişime geçmeleri tavsiye edilirken, uyarıya rağmen ülkeye gidenlerin konsolosluk desteği alamayabileceği belirtildi.

Çin, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşın yol açtığı güvenlik risklerinin sürmesi nedeniyle İran’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri ve en kısa sürede güvenli bölgelere geçmeleri yönündeki uyarısını yineledi.

“GÜVENLİK KOŞULLARI KARMAŞIK VE DEĞİŞKEN”

Çin’in İran’daki Büyükelçiliği ve Başkonsolosluklarının yayımladığı uyarıda, İran hava sahasının bazı bölümleri uçuşlara açılmış olsa da bölgesel durumun kırılganlığını koruduğu ve güvenlik koşullarının karmaşık ve değişken olduğu belirtildi.

VATANDAŞLARA AÇIK ÇAĞRI

Uyarıda vatandaşlara dikkatli olmaları, devlete ait ve askeri nitelikteki tesisler gibi hassas alanlardan uzak durmaları ve ülkeyi terk ederek en kısa zamanda güvenli bölgelere geçmeleri tavsiye edildi.

“ACİL DURUMDA EMNİYETLE İLETİŞİME GEÇİN”

Ülkede kalan vatandaşların acil durumlarda hızla yerel emniyet birimleriyle bağlantıya geçmeleri ve Çin’in diplomatik temsilciliklerinden yardım talep etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

“RİSKİ GÖZE ALAN DESTEK ALAMAYABİLİR”

Uyarıda, güvenlik çağrısına rağmen İran’a gitmeyi tercih eden vatandaşların yoğun güvenlik riskleriyle karşılaşabileceği ve konsolosluk desteği alma imkanından mahrum kalabileceği kaydedildi.

