Çin'den, İran halkını uyardı! Kritik bölgelerden uzaklaşın...

Çin, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşın yol açtığı güvenlik risklerinin sürmesi nedeniyle İran’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri ve en kısa sürede güvenli bölgelere geçmeleri yönündeki uyarısını yineledi.

“GÜVENLİK KOŞULLARI KARMAŞIK VE DEĞİŞKEN”

Çin’in İran’daki Büyükelçiliği ve Başkonsolosluklarının yayımladığı uyarıda, İran hava sahasının bazı bölümleri uçuşlara açılmış olsa da bölgesel durumun kırılganlığını koruduğu ve güvenlik koşullarının karmaşık ve değişken olduğu belirtildi.