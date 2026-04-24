Kainat güzeli kaynanası tarafından kurşuna dizildi! Dünya Carolina Gomez cinayetini konuşuyor

Meksika’nın başkenti Mexico City, eski tescilli güzel Carolina Gomez’in sarsıcı ölümüyle çalkalanıyor. Bir dönem "Kainat Gençler Güzeli" unvanını taşıyan Gomez, kendi evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın en dehşet verici yanı ise, tetiği çeken ismin genç kadının kayınvalidesi olmasıydı.