Vali oğlu Mustafa Türkay Sonel'in gizlediği fotoğrafları ifşa oldu! Gülistan Doku olayı

TUNCELİ eski valisi Tuncay Sonel'in Gülistan Doku olayında tutuklanan oğlu Mustafa Türkay Sonel'in gizlediği fotoğrafları ortaya çıktı. Mustafa Türkay Sonel verdiği ifadede silahım yok demişti. Ancak ortaya çıkan görüntülerde vali oğlu kamuflajlı ve silahlı görülüyor.

Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürerken, dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’e ait yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren fotoğrafları TV100 yayınladı. Söz konusu fotoğraflar dönemin valisi Tuncay Sonel’in kentte gerçekleştirdiği bir kurum ziyareti sırasında çekilmiş.

SİLAHLI VE KAMUFLAJLI

'Ateşli silahım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel’in ortaya çıkan fotoğraflarında kamuflaj kıyafeti giydiği ve üzerinde tabanca bulunduğu görülüyor.

"ATEŞLİ SİLAHIM YOKTUR" DEMİŞTİ...

Mustafa Türkay Sonel ifadesinde şunları söylemişti:

-"Benim ateşli silahım yoktur. Bana Airsoft sporunu lise arkadaşım olan o dönem MİT müdürünün oğlu öğretmişti. Bu spor hobilerim arasında olduğu için bu sporda kullanılan boncuk atan (Fosforlu, Kırmızı, Yeşil, Beyaz renk) hatta bu spora ait evin bahçesinde oynadığımıza dair birçok fotoğraf ve video telefonumda mevcuttur. Hatta bu sporda kullanılan silahların hepsinin faturası mevcuttur. "

"Bu sporda kullanılan silahları İzmir Av Market Airsoft isimli sarı renkli internet sitesinden sipariş verirdik. Hatta bu sporda kullanılan silahların boncuklarını da bu siteden sipariş verirdik. Bu silahlarda kullanılan boncuklara 'B.B' denir ve pahalı olduğu için bir sonrakinde kullandığımız zamanlarda tekrar yerden toplardık" demişti.