Vali oğlu Mustafa Türkay Sonel'in gizlediği fotoğrafları ifşa oldu! Gülistan Doku olayı
TUNCELİ eski valisi Tuncay Sonel'in Gülistan Doku olayında tutuklanan oğlu Mustafa Türkay Sonel'in gizlediği fotoğrafları ortaya çıktı. Mustafa Türkay Sonel verdiği ifadede silahım yok demişti. Ancak ortaya çıkan görüntülerde vali oğlu kamuflajlı ve silahlı görülüyor.
Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürerken, dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’e ait yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren fotoğrafları TV100 yayınladı. Söz konusu fotoğraflar dönemin valisi Tuncay Sonel’in kentte gerçekleştirdiği bir kurum ziyareti sırasında çekilmiş.
SİLAHLI VE KAMUFLAJLI
'Ateşli silahım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel’in ortaya çıkan fotoğraflarında kamuflaj kıyafeti giydiği ve üzerinde tabanca bulunduğu görülüyor.
"ATEŞLİ SİLAHIM YOKTUR" DEMİŞTİ...
Mustafa Türkay Sonel ifadesinde şunları söylemişti:
-"Benim ateşli silahım yoktur. Bana Airsoft sporunu lise arkadaşım olan o dönem MİT müdürünün oğlu öğretmişti. Bu spor hobilerim arasında olduğu için bu sporda kullanılan boncuk atan (Fosforlu, Kırmızı, Yeşil, Beyaz renk) hatta bu spora ait evin bahçesinde oynadığımıza dair birçok fotoğraf ve video telefonumda mevcuttur. Hatta bu sporda kullanılan silahların hepsinin faturası mevcuttur. "
"Bu sporda kullanılan silahları İzmir Av Market Airsoft isimli sarı renkli internet sitesinden sipariş verirdik. Hatta bu sporda kullanılan silahların boncuklarını da bu siteden sipariş verirdik. Bu silahlarda kullanılan boncuklara 'B.B' denir ve pahalı olduğu için bir sonrakinde kullandığımız zamanlarda tekrar yerden toplardık" demişti.
GÜLİSTAN DOKU OLAYINDA KİM NEYLE SUÇLANIYOR?
*Tuncay Sonel: Dönemin Tunceli Valisi. Gözaltına alındı. Soruşturmayı yanlış yönlendirmek ve cinayeti örtbas etmekle suçlanıyor.
*Mustafa Türkay Sonel: Vali Tuncay Sonel’in oğlu. Tutuklandı. Gülistan Doku’ya tecavüz etmekle, hamile olduğunu öğrenince de öldürmekle suçlanıyor.
*Erdoğan Elaldı: İl Özel İdaresi çalışanı. Gülistan Doku ile en son temas kuran kişi. “Kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.
*Gökhan Ertok: İhraç edilmiş bir polis. “Gülistan Doku’nun telefon verilerine erişip son mesaj trafiğini silmekle (Kişisel verileri ele geçirip delil yok etmekle) ve suçluyu kayırmakla” suçlanıyor. Tutuklandı.
*Şükrü Eroğlu: Vali Tuncay Sonel’in koruması. Valiyle birlikte soruşturmayı yanlış yönlendirip cinayeti örtbas etmekle suçlanıyor. Tutuklandı.
*Çağdaş Özdemir: Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi. Gülistan Doku’nun muayene için gittiği hastanenin yöneticisi ve hastane görüntülerini sildirmekle suçlanıyor.
*Süleyman Önal ve Savaş Gültürk: Munzur Üniversitesi’nde teknik personel. Kamera kayıtlarını silmekle suçlanıyorlar.
*Uğurcan Açıköz: Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı. Olaydan önce Gülistan Doku’yla temas eden isimlerden biri.
*Zeynal Abakarov: Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı. Olaydan önce Gülistan Doku’yla temasta. Baş zanlılar arasında.
*Cemile Yücer ve Engin Yücer: Zeynal Abakarov’un annesi ve üvey babası. Suç delillerini yok etmek ve gizlemekle suçlanıyor.
*Umut Altaş: Baş şüphelilerden. Yurt dışına gitmiş. İtirafları soruşturmaya yön verdi.
*Celal Altaş ve Nurşen Arıkan: Umut Altaş’ın anne babası. Delilleri karartmakla suçlanıyorlar.